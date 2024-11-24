Сили ППО збили 50 російських "шахедів" під час атаки на Україну

Російська армія в ніч на 24 листопада випустили по Україні 73 безпілотники. ППО збила 50 “шахедів".

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, уночі 24 листопада окупанти атакують Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської області.

Загалом Сили оборони України виявили та здійснили супровід 73 ворожих БПЛА.

До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях, — зазначили у Повітряних силах. Поширити

Крім того, 19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.

В повітрі — 4 ворожих БПЛА, бойова робота триває! Інформація оновлюється.

Росія знову атакувала Київ безпілотниками

Як зазначили в КМВА, вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами.

В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години.

Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.

За попередніми даними КМВА, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.