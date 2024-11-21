Україна невдовзі отримає систему ППО NASAMS від Канади

У Міноборони Канади підтвердили передачу Україні ППО NASAMS. Наразі система вже знаходиться у Польщі.
Головні тези:
- Україна незабаром отримає систему ППО NASAMS від Канади, яка буде цінним ресурсом для захисту від російської агресії.
- Новий пакет допомоги від Канади на суму 64,8 млн канадських доларів буде надано Україні для підтримки військових потреб.
- Канада підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, вже надавши значну суму військової допомоги та почавши тренувати українських військових на F-16.
- Допомога від Канади є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, що було оголошено прем'єр-міністром у липні.
Що відомо про передачу Україні ППО NASAMS
Як повідомив міністр оборони Канади Білл Блер, зараз система ППО знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон.
Міністр також нагадав, що глава уряду Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.
Канада надасть Україні новий пакет допомоги
Вартість цього пакету військової допомоги становитиме 64,8 млн канадських дол (47 млн дол США).
Повідомляється, що новий пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, про який прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у липні.
Всього після вторгнення Росії в Україну з 2022 року Канада вже надала 4,5 млрд канадських доларів військової допомоги. А у вересні Канада розпочала тренувати українців на F-16.
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