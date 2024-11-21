Україна невдовзі отримає систему ППО NASAMS від Канади

У Міноборони Канади підтвердили передачу Україні ППО NASAMS. Наразі система вже знаходиться у Польщі.

Що відомо про передачу Україні ППО NASAMS

Як повідомив міністр оборони Канади Білл Блер, зараз система ППО знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон.

Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою, — повідомив міністр оборони. Поширити

Міністр також нагадав, що глава уряду Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше, — заінтригував Білл Блер. Поширити

Канада надасть Україні новий пакет допомоги

Вартість цього пакету військової допомоги становитиме 64,8 млн канадських дол (47 млн дол США).

Оголошена сьогодні військова допомога забезпечить Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їй здобути перемогу, — повідомив Білл Блер, міністр оборони Канади. Поширити

Повідомляється, що новий пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, про який прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у липні.