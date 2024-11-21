Україна невдовзі отримає систему ППО NASAMS від Канади
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна невдовзі отримає систему ППО NASAMS від Канади

Україна невдовзі отримає систему ППО NASAMS від Канади
Read in English
Джерело:  Укрінформ

У Міноборони Канади підтвердили передачу Україні ППО NASAMS. Наразі система вже знаходиться у Польщі.

Головні тези:

  • Україна незабаром отримає систему ППО NASAMS від Канади, яка буде цінним ресурсом для захисту від російської агресії.
  • Новий пакет допомоги від Канади на суму 64,8 млн канадських доларів буде надано Україні для підтримки військових потреб.
  • Канада підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, вже надавши значну суму військової допомоги та почавши тренувати українських військових на F-16.
  • Допомога від Канади є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, що було оголошено прем'єр-міністром у липні.

Що відомо про передачу Україні ППО NASAMS

Як повідомив міністр оборони Канади Білл Блер, зараз система ППО знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон.

Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою, — повідомив міністр оборони.

Міністр також нагадав, що глава уряду Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше, — заінтригував Білл Блер.

Канада надасть Україні новий пакет допомоги

Вартість цього пакету військової допомоги становитиме 64,8 млн канадських дол (47 млн дол США).

Оголошена сьогодні військова допомога забезпечить Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їй здобути перемогу, — повідомив Білл Блер, міністр оборони Канади.

Повідомляється, що новий пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, про який прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у липні.

Всього після вторгнення Росії в Україну з 2022 року Канада вже надала 4,5 млрд канадських доларів військової допомоги. А у вересні Канада розпочала тренувати українців на F-16.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Канада ухвалила нове рішення на тлі наступу ЗСУ на Курщині
Канада
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійде
Міністерство оборони України
Канада
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Канада розкрила новий план щодо України
Мелані Жолі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?