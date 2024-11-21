Украина вскоре получит систему ПВО NASAMS от Канады

В Минобороны Канады подтвердили передачу Украине ПВО NASAMS. В настоящее время система уже находится в Польше.
Главные тезисы
- Поступление системы ПВО NASAMS от Канады значительно укрепит оборонные возможности Украины и поможет защитить страну от российской агрессии.
- Новый пакет помощи на сумму $64,8 млн от Канады будет предоставлен для поддержки военных нужд Украины.
- Канада активно поддерживает Украину, выделив уже значительные средства на военную помощь и начав тренировать украинских военных на истребителях F-16.
- Данная инициатива помощи является частью военного финансирования в размере $500 млн, заявленного премьер-министром Канады в июле.
- С начала вторжения России в Украину в 2022 году Канада уже выделила $4,5 млрд военной помощи для поддержки Украины.
Что известно о передаче Украине ПВО NASAMS
Как сообщил министр обороны Канады Билл Блэр, сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу.
Министр также напомнил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о скором поступлении NASAMS.
Канада предоставит Украине новый пакет помощи
Стоимость этого пакета военной помощи составит 64,8 млн. канадских долл. (47 млн. долл. США).
Сообщается, что новый пакет помощи, также предусматривающий выделение денег на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, о котором премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июле.
Всего после вторжения России в Украину с 2022 года Канада уже выделила 4,5 млрд канадских долларов военной помощи. А в сентябре Канада начала тренировать украинцев на F-16.
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