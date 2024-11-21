Украина вскоре получит систему ПВО NASAMS от Канады
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вскоре получит систему ПВО NASAMS от Канады

Украина вскоре получит систему ПВО NASAMS от Канады
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

В Минобороны Канады подтвердили передачу Украине ПВО NASAMS. В настоящее время система уже находится в Польше.

Главные тезисы

  • Поступление системы ПВО NASAMS от Канады значительно укрепит оборонные возможности Украины и поможет защитить страну от российской агрессии.
  • Новый пакет помощи на сумму $64,8 млн от Канады будет предоставлен для поддержки военных нужд Украины.
  • Канада активно поддерживает Украину, выделив уже значительные средства на военную помощь и начав тренировать украинских военных на истребителях F-16.
  • Данная инициатива помощи является частью военного финансирования в размере $500 млн, заявленного премьер-министром Канады в июле.
  • С начала вторжения России в Украину в 2022 году Канада уже выделила $4,5 млрд военной помощи для поддержки Украины.

Что известно о передаче Украине ПВО NASAMS

Как сообщил министр обороны Канады Билл Блэр, сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу.

Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой, сообщил министр обороны.

Министр также напомнил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о скором поступлении NASAMS.

Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что скоро сможем сказать гораздо больше, — заинтриговал Билл Блэр.

Канада предоставит Украине новый пакет помощи

Стоимость этого пакета военной помощи составит 64,8 млн. канадских долл. (47 млн. долл. США).

Объявленная военная помощь обеспечит Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все необходимое, чтобы помочь ей одержать победу, — сообщил Билл Блэр, министр обороны Канады.

Сообщается, что новый пакет помощи, также предусматривающий выделение денег на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, о котором премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июле.

Всего после вторжения России в Украину с 2022 года Канада уже выделила 4,5 млрд канадских долларов военной помощи. А в сентябре Канада начала тренировать украинцев на F-16.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Канада приняла новое решение на фоне наступления ВСУ на Курщине
Канада
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. Что туда войдет
Министерство обороны Украины
Канада
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Канада раскрыла новый план относительно Украины
Мелани Жоли

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?