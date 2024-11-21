Украина вскоре получит систему ПВО NASAMS от Канады

В Минобороны Канады подтвердили передачу Украине ПВО NASAMS. В настоящее время система уже находится в Польше.

Что известно о передаче Украине ПВО NASAMS

Как сообщил министр обороны Канады Билл Блэр, сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу.

Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой, сообщил министр обороны. Поделиться

Министр также напомнил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о скором поступлении NASAMS.

Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что скоро сможем сказать гораздо больше, — заинтриговал Билл Блэр. Поделиться

Канада предоставит Украине новый пакет помощи

Стоимость этого пакета военной помощи составит 64,8 млн. канадских долл. (47 млн. долл. США).

Объявленная военная помощь обеспечит Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все необходимое, чтобы помочь ей одержать победу, — сообщил Билл Блэр, министр обороны Канады. Поделиться

Сообщается, что новый пакет помощи, также предусматривающий выделение денег на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, о котором премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июле.