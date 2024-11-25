Сили ППО збили 71 російський "шахед" під час атаки на Україну

У ніч проти 25 листопада армія РФ запустила по Україні 145 дронів Shahed та безпілотників невстановленого типу. Повітряні сили ЗСУ знищили 71 “шахед”.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, у ніч на 25 листопада окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., ТОТ Криму.

Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА.

Фото — t.me/kpszsu

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях. Поширити

71 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.Інформація оновлюється.

У Повітряних силах нагадали, що 24 листопада з 10.00 по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки «шахедів» здійснювались лише у нічний час — в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БпЛА і протягом дня. Поширити

Росія атакувала Харків та Одесу

Вранці 25 листопада російська армія атакувала центр Харкова. Наразі кількість постраждалих зросла до 19 людей, 13 з них ушпиталили.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на одній з центральних вулиць спалахнула пожежа. Також пошкоджено понад 40 житлових багатоповерхівок та три автівки.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, кількість поранених станом на 11:44 збільшилась до 23 людей, серед яких 14 були госпіталізовані.

Також за інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, злочинна армія РФ завдала удару по центру Одеси. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування.