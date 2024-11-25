Сили ППО збили 71 російський "шахед" під час атаки на Україну

У ніч проти 25 листопада армія РФ запустила по Україні 145 дронів Shahed та безпілотників невстановленого типу. Повітряні сили ЗСУ знищили 71 “шахед”.
Головні тези:
- ЗСУ успішно підбили 71 російський “шахед” під час атаки на Україну, яку провела армія РФ вночі на 25 листопада.
- Внаслідок удару 145 дронів та безпілотників РФ виявлено та знищено 71 “шахед” у різних областях України.
- У Харкові та Одесі стали жертви атак російської армії, є постраждалі та значні матеріальні збитки, зокрема пошкоджена цивільна інфраструктура.
- До відбиття нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, у ніч на 25 листопада окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., ТОТ Криму.
Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА.
До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
71 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.Інформація оновлюється.
У Повітряних силах нагадали, що 24 листопада з 10.00 по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.
Росія атакувала Харків та Одесу
Вранці 25 листопада російська армія атакувала центр Харкова. Наразі кількість постраждалих зросла до 19 людей, 13 з них ушпиталили.
Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на одній з центральних вулиць спалахнула пожежа. Також пошкоджено понад 40 житлових багатоповерхівок та три автівки.
За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, кількість поранених станом на 11:44 збільшилась до 23 людей, серед яких 14 були госпіталізовані.
Також за інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, злочинна армія РФ завдала удару по центру Одеси. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування.
Крім того, внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси, зокрема житлові будинки.
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