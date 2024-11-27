Силы ПВО сбили 36 российских "шахедов" во время атаки на Украину

В ночь на 27 ноября РФ выпустила по Украине 89 беспилотников. Силы обороны уничтожили 36 БпЛА, 48 – локационно потеряны, еще 5 – вернулись на территорию оккупантов.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины сбили 36 беспилотников противника во время ночной атаки России.
- 48 беспилотников были потеряны локационно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.
- Ночной атакой беспилотников РФ в Киеве был поврежден дом, принадлежащий к нежилой инфраструктуре.
- В результате атаки на Украину считается, что не пострадали или ранены среди гражданского населения.
- Украинские силы обороны активно отражали атаку России, привлекая авиацию, зенитные ракетные подразделения и другие боевые группы.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, с 19.30 вторника противник атаковал Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
48 БпЛА были локационно утрачены, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.
Из-за падения обломков вражеских БПЛА в Киевской области повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан. Предварительно — без жертв и пострадавших.
К отражению воздушного нападения противника 27 ноября привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Что известно о последствиях атаки РФ на Киев
В ночь на 27 ноября Россия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами.
Как отмечается, в результате ночной атаки беспилотников россиян по Киеву, в Днепровском зафиксировано падение обломков БпЛА. В частности, был поврежден дом. В КМВА отметили, что речь идет об объекте нежилой инфраструктуры.
Сначала было известно об одном пострадавшем. Через несколько минут эмр города Виталий Кличко уточнил, что уже госпитализированы два человека.
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