Силы ПВО сбили 36 российских "шахедов" во время атаки на Украину

В ночь на 27 ноября РФ выпустила по Украине 89 беспилотников. Силы обороны уничтожили 36 БпЛА, 48 – локационно потеряны, еще 5 – вернулись на территорию оккупантов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, с 19.30 вторника противник атаковал Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

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48 БпЛА были локационно утрачены, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.

Из-за падения обломков вражеских БПЛА в Киевской области повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан. Предварительно — без жертв и пострадавших.

К отражению воздушного нападения противника 27 ноября привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Киев

В ночь на 27 ноября Россия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами.

Как отмечается, в результате ночной атаки беспилотников россиян по Киеву, в Днепровском зафиксировано падение обломков БпЛА. В частности, был поврежден дом. В КМВА отметили, что речь идет об объекте нежилой инфраструктуры.