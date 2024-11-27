Силы ПВО сбили 36 российских "шахедов" во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 36 российских "шахедов" во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 36 российских "шахедов" во время атаки на Украину
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В ночь на 27 ноября РФ выпустила по Украине 89 беспилотников. Силы обороны уничтожили 36 БпЛА, 48 – локационно потеряны, еще 5 – вернулись на территорию оккупантов.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины сбили 36 беспилотников противника во время ночной атаки России.
  • 48 беспилотников были потеряны локационно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.
  • Ночной атакой беспилотников РФ в Киеве был поврежден дом, принадлежащий к нежилой инфраструктуре.
  • В результате атаки на Украину считается, что не пострадали или ранены среди гражданского населения.
  • Украинские силы обороны активно отражали атаку России, привлекая авиацию, зенитные ракетные подразделения и другие боевые группы.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, с 19.30 вторника противник атаковал Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Фото — t.me/kpszsu

48 БпЛА были локационно утрачены, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.

Из-за падения обломков вражеских БПЛА в Киевской области повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан. Предварительно — без жертв и пострадавших.

К отражению воздушного нападения противника 27 ноября привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Киев

В ночь на 27 ноября Россия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами.

Как отмечается, в результате ночной атаки беспилотников россиян по Киеву, в Днепровском зафиксировано падение обломков БпЛА. В частности, был поврежден дом. В КМВА отметили, что речь идет об объекте нежилой инфраструктуры.

Сначала было известно об одном пострадавшем. Через несколько минут эмр города Виталий Кличко уточнил, что уже госпитализированы два человека.

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