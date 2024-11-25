Украина получит от Германии еще две системы ПВО IRIS-T — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Германии еще две системы ПВО IRIS-T — когда именно

IRIS-T
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Источник:  Европейская правда

Украина до конца 2024 г. получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности.

Главные тезисы

  • Украина ожидает получение двух систем ПВО IRIS-T от Германии до конца 2024 года.
  • Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе с агрессией России, предоставляя военную технику и системы ПВО.
  • Лидеры Германии и Украины договорились о продолжении сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе.
  • Украина уже получила часть заказанных систем IRIS-T и ожидает еще две системы для усиления своей обороноспособности.
  • Сотрудничество между Германией и Украиной военной сфере будет продолжаться и после предстоящих событий, таких как новогодние праздники и федеральные выборы в Германии.

Германия предоставит Украине еще две системы ПВО IRIS-T

Об этом в разговоре с журналистами в Киеве сказал руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Фройдинг отметил, что в течение последних дней Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder, а также приступили к программе ударных беспилотников.

Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель до Рождества.

Кристиан Фройдинг

Кристиан Фройдинг

Руководитель спецштаба по вопросам Украины в Министерстве обороны ФРГ, генерал-майор

Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля — предложенной в Германии дате федеральных выборов, — заверил он.

В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девяти — малой (SLS).

На начало октября четыре системы SLM и три SLS находились в Украине. После этого Минобороны ФРГ отчиталось о передаче двух систем SLM и SLS, а Шольц в разговоре с президентом Владимиром Зеленским обещал доставить еще одну систему IRIS-T до конца года.

Шольц подтвердил поставку Украине системы ПВО IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц провел 13 ноября телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Говорили о военной и гуманитарной ситуации в Украине.

Об этом сообщил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

Канцлер подтвердил постоянную и непреклонную солидарность с Украиной на фоне продолжающейся почти 1000 дней агрессии России. Он заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

По его словам, Владимир Зеленский поблагодарил правительство Германии за военную поддержку, особенно для усиления противовоздушной обороны Украины.

Отмечается, что федеральный канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный обмен мнениями о возможных путях справедливого мира в Украине и поддерживать тесные контакты.

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