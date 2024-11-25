Украина получит от Германии еще две системы ПВО IRIS-T — когда именно

Украина до конца 2024 г. получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности.
Главные тезисы
- Украина ожидает получение двух систем ПВО IRIS-T от Германии до конца 2024 года.
- Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе с агрессией России, предоставляя военную технику и системы ПВО.
- Лидеры Германии и Украины договорились о продолжении сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе.
- Украина уже получила часть заказанных систем IRIS-T и ожидает еще две системы для усиления своей обороноспособности.
- Сотрудничество между Германией и Украиной военной сфере будет продолжаться и после предстоящих событий, таких как новогодние праздники и федеральные выборы в Германии.
Германия предоставит Украине еще две системы ПВО IRIS-T
Об этом в разговоре с журналистами в Киеве сказал руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
Фройдинг отметил, что в течение последних дней Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder, а также приступили к программе ударных беспилотников.
Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля — предложенной в Германии дате федеральных выборов, — заверил он.
В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девяти — малой (SLS).
Шольц подтвердил поставку Украине системы ПВО IRIS-T
Канцлер Германии Олаф Шольц провел 13 ноября телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Говорили о военной и гуманитарной ситуации в Украине.
Об этом сообщил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт.
Канцлер подтвердил постоянную и непреклонную солидарность с Украиной на фоне продолжающейся почти 1000 дней агрессии России. Он заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами.
По его словам, Владимир Зеленский поблагодарил правительство Германии за военную поддержку, особенно для усиления противовоздушной обороны Украины.
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