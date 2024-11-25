Україна отримає від Німеччини ще дві системи ППО IRIS-T — коли саме

Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.
Головні тези:
- Україна отримає до кінця 2024 року ще дві системи ППО IRIS-T від Німеччини для зміцнення своєї протиповітряної оборони.
- Німеччина вже передала Україні артилерійські гаубиці, танки та іншу військову техніку, підтримуючи країну у боротьбі з агресією Росії.
- Лідери Німеччини та України домовилися продовжувати співпрацю та обмін думками для забезпечення миру та стабільності в регіоні.
- Зазначено, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив постійну підтримку України в укріпленні її обороноздатності на фоні триваючої агресії з боку Росії.
- У початку вересня Німеччина замовила для України загалом 17 систем ППО IRIS-T, підсилюючи оборонні можливості країни.
Німеччина надасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T
Про це в розмові з журналістами в Києві сказав керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.
Фройдінг зазначив, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder, а також розпочали програму ударних безпілотників.
Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів, – запевнив він.
На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).
Шольц підтвердив постачання Україні системи ППО IRIS-T
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів 13 листопада телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Говорили про військову та гуманітарну ситуацію в Україні.
Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
Канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність із Україною на тлі агресії Росії, що триває майже 1000 днів. Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у військовій сфері в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами.
За його словами, Володимир Зеленський подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення протиповітряної оборони України.
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