Україна отримає від Німеччини ще дві системи ППО IRIS-T — коли саме
Категорія
Світ
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Україна отримає від Німеччини ще дві системи ППО IRIS-T — коли саме

IRIS-T
Джерело:  Європейська правда

Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.

Головні тези:

  • Україна отримає до кінця 2024 року ще дві системи ППО IRIS-T від Німеччини для зміцнення своєї протиповітряної оборони.
  • Німеччина вже передала Україні артилерійські гаубиці, танки та іншу військову техніку, підтримуючи країну у боротьбі з агресією Росії.
  • Лідери Німеччини та України домовилися продовжувати співпрацю та обмін думками для забезпечення миру та стабільності в регіоні.
  • Зазначено, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив постійну підтримку України в укріпленні її обороноздатності на фоні триваючої агресії з боку Росії.
  • У початку вересня Німеччина замовила для України загалом 17 систем ППО IRIS-T, підсилюючи оборонні можливості країни.

Німеччина надасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T

Про це в розмові з журналістами в Києві сказав керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Фройдінг зазначив, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder, а також розпочали програму ударних безпілотників.

Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва.

Крістіан Фройдінг

Крістіан Фройдінг

Керівник спецштабу з питань України в Міністерстві оборони ФРН, генерал-майор

Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів, – запевнив він.

На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).

Станом на початок жовтня чотири системи SLM і три SLS перебували в Україні. Після цього Міноборони ФРН відзвітувало про передання двох систем SLM і SLS, а Шольц у розмові з президентом Володимиром Зеленським обіцяв доставити ще одну систему IRIS-T до кінця року.

Шольц підтвердив постачання Україні системи ППО IRIS-T

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів 13 листопада телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Говорили про військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність із Україною на тлі агресії Росії, що триває майже 1000 днів. Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у військовій сфері в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами.

За його словами, Володимир Зеленський подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення протиповітряної оборони України.

Зазначається, що федеральний канцлер і український президент домовилися продовжувати конструктивний обмін думками щодо можливих шляхів до справедливого миру в Україні та підтримувати тісні контакти.

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