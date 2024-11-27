Десятки ракет и дронов атакуют аэродром Бельбек в Крыму — видео
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Проиcшествия
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Десятки ракет и дронов атакуют аэродром Бельбек в Крыму — видео

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Источник:  online.ua

Утром 27 ноября во временно оккупированном россиянами Крыму прогремела мощная "бавовна". Под ударом ракет и дронов снова оказался вражеский аэродром Бельбек.

Главные тезисы

  • Ракеты и дроны снова атаковали военный аэродром Бельбек в Крыму.
  • Сейчас оккупанты готовятся к третьей волне атак на военные объекты.
  • Жители Крыма жалуются на то, что оккупационные власти не объявили воздушную тревогу во всех регионах, где продолжаются атаки.

"Бавовна" в Крыму 27 ноября — первые подробности

Около 08:30 на оккупированном полуострове прозвучала воздушная тревога.

Сразу после этого российские телеграмм-каналы заявили, что в Крыму атакуют вражеский аэродром Бельбек.

В направлении аэродрома якобы летело 40 беспилотников и ракет. Россияне уже начали врать, что “все сбили”, а во всех разрушениях виноваты “обломки”.

Согласно последним данным, атака продолжается до сих пор.

Также местные жители сообщили о громких взрывах в районе Балаклавы. Предварительно в районе высот Кая-Баш.

Фото: скриншот

По словам российских оккупантов, сейчас они готовят отбывать третью волну атаки на военные цели в Крыму.

Фото: скриншот

На этом фоне жители Крыма жалуются на то, что оккупационные власти не объявили воздушную тревогу во всех регионах, где продолжается атака.

Фото: скриншот

Что происходило в Башкирии 26 ноября

Вечером 26 ноября местные жители услышали громкие взрывы в республике Башкортостан, являющейся субъектом Российской Федерации.

Это происходило в городе Салават, расположенном в 1200 км от границы Украины.

Сначала местные СМИ начали распространять информацию о том, что местный НПЗ атакуют неизвестные ударные дроны.

Однако впоследствии телеграмма-канал ASTRA обнародовал альтернативную версию событий.

Так, администраторы канала утверждают, что в Салавате Кукурузник АН-2 залетел в закрытую зону, где его приняли за украинский беспилотник.

После этого в городе сразу была включена сирена воздушной тревоги, а охрана НПЗ "Газпром" открыла по российскому самолету огонь.

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