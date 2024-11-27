Маск обурився через нове рішення Байдена щодо України

Американський бізнесмен Ілон Маск дав зрозуміти, що не підтримує прохання чинного президента США Джо Байдена до Конгресу щодо виділення додаткових 24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення власних запасів Штатів.

Маск знову критикує рішення Байдена

Що важливо розуміти, скандальний американський мільярдер є одним з членів команди нового президента США Дональда Трампа.

Він підтримував його протягом усієї передвиборчої кампанії, а також у період попереднього перебування у Білому домі.

Ба більше, відомо, що Ілон Маск отримає впливову посаду у майбутній адміністрації Дональда Трампа.

На цьому тлі він, як і лідер республіканців, активно критикує політику чинного президента США Джо Байдена.

Так, бізнесмен дав зрозуміти, що обурений новим рішенням американського лідера щодо посилення допомоги України на тлі її захисту від російської агресії.

Журналісти звернули увагу на те, що Ілон Маск у власній соцмережі Х прокоментував повідомлення, в якому сказано, що Джо Байден "попросив ще 24 млрд дол для України".

Це не ок, — висловив своє невдоволення американський мільярдер. Поширити

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Попри це, Ілон Маск досі не уточнив, що саме його не влаштовує.

Деталі нового рішення Байдена щодо України

Як вдалося дізнатися виданню Politico, американський лідер Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням виділити ще 24 млрд дол на військову допомогу Україні та заміну американського озброєння, яке передали ЗСУ.

Що важливо зрозуміти, дві третини запитуваної суми, 16 млр дод, у разі дозволу Конгресу будуть витрачені на поповнення американських запасів.

А залишок, тобто 8 млрд дол — на Ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Міноборони США підписує контракти з американськими компаніями на озброєння українських Сил оборони.