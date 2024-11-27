Маск возмутился из-за нового решения Байдена касательно Украины

Американский бизнесмен Илон Маск дал понять, что не поддерживает просьбу действующего президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении дополнительных 24 млрд на помощь Украине оружием и пополнению собственных запасов Штатов.

Маск снова критикует решение Байдена

Что важно понимать, скандальный американский миллиардер является одним из членов команды нового президента США Дональда Трампа.

Он поддерживал его в течение всей предвыборной кампании, а также в период предыдущего пребывания в Белом доме.

Более того, известно, что Илон Маск получит влиятельную должность в будущей администрации Дональда Трампа.

На этом фоне он, как и лидер республиканцев, активно критикует политику действующего президента США Джо Байдена.

Так, бизнесмен дал понять, что возмущен новым решением американского лидера об усилении помощи Украине на фоне ее защиты от российской агрессии.

Журналисты обратили внимание на то, что Илон Маск в собственной соцсети Х прокомментировал сообщение, в котором указано, что Джо Байден "попросил еще 24 млрд долл для Украины".

Это не ок, — выразил свое недовольство американский миллиардер. Поделиться

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Тем не менее, Илон Маск до сих пор не уточнил, что именно его не устраивает.

Детали нового решения Байдена относительно Украины

Как удалось узнать изданию Politico, американский лидер Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить еще 24 млрд долл. на военную помощь Украине и замену американского вооружения, переданного ВСУ.

Что важно понять, две трети запрашиваемой суммы, 16 млрд доп, в случае разрешения Конгресса будут потрачены на пополнение американских запасов.

А остаток, то есть 8 млрд долл. — на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Минобороны США подписывает контракты с американскими компаниями на вооружение украинских Сил обороны.