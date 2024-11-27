Немецкий генерал назвал "главную мишень" Путина после Украины

Германия якобы является “главной мишенью” для российского диктатора Владимира Путина после Украины, поскольку она активно помогает ВСУ и всему украинскому народу. Такое мнение озвучил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг.
Главные тезисы
- Немецкий генерал описал тактику нелегитимного президента РФ.
- Президент Литвы выразил предупреждение России в связи с авиакатастрофой.
- Расследования авиакатастрофы продолжаются, исследования проводят профессионалы своего дела.
Путин не может простить Германии поддержку Украины
Журналисты попросили немецкого генерала также прокомментировать крушение грузового самолета над Вильнюсом, который выполнял рейс для компании DHL.
Фрейдинг обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день информации о самой аварии слишком мало.
Однако, как отметил генерал, это не отменяет тот факт, что гибридная война стала инструментом политики Владимира Путина.
На этом фоне он призвал не забывать о предыдущих "почтовых атаках" на немецкую логистическую компанию.
Президент Литвы озвучил предупреждение России
После трагической авиакатастрофы лидер Литвы Гитанас Науседа неожиданно для всех публично обратился к РФ.
Он дал понять стране-агрессорке, что из-за деструктивного поведения страны-агрессорки любые редкие несчастные случаи в Европе вызывают подозрения, не было ли это диверсией с ее стороны.
По словам Науседы, сейчас расследования продолжаются, его проводят профессионалы своего дела.
Как уже упоминалось ранее, утром 25 ноября грузовой Boeing 737-476(SF) разбился недалеко от аэропорта Вильнюса.
В результате аварии один из пилотов погиб, еще трое членов экипажа выжили.
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