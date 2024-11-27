Умеров прибыл в Южную Корею — детали визита

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в Южную Корею. Целью визита является обсуждение вопросов участия КНДР в войне и предоставление военной помощи Украине.

Что известно о визите Умерова в Южную Корею

Как сообщает издание, делегация Украины прибыла в Сеул 27 ноября.

Ожидается, что сегодня президент Южной Кореи Юн Сук Йоль встретится с украинской делегацией. Также запланированы переговоры с министром обороны Южной Кореи Ким Йон Хюном.

Рустем Умеров намерен поделиться разведданными о размещении северокорейских военных в России и обсудить возможности военной поддержки Украины со стороны Южной Кореи.

Визит проходит примерно через месяц после телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Южной Кореи, во время которого Зеленский анонсировал направление делегации в Сеул.

Сеул пересмотрит решение об оружии для Украины после победы Трампа

Как сообщил анонимный чиновник, правительство президента Юн Сок Йола вынуждено учитывать позицию Трампа при решении вопроса об изменении своей политики по оказанию летальной помощи Киеву.

Другой чиновник отметил, что Сеул также оценивает, как подход Трампа к войне может повлиять на поддержку Украины со стороны других государств.

В офисе Юна заявили, что правительство рассмотрит возможные сценарии военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей после развертывания северокорейских войск и соответственно будет принимать контрмеры.