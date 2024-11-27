Умєров прибув до Південної Кореї — деталі візиту

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Південної Кореї. Метою візиту є обговорення питань участі КНДР у війні та надання військової допомоги Україні.

Що відомо про візит Умєрова до Південної Кореї

Як повідомляє видання, делегація України прибула до Сеула 27 листопада.

Очікується, що сьогодні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зустрінеться з українською делегацією. Також заплановані переговори з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хюном.

За інформацією видання, Рустем Умєров має намір поділитися розвідданими про розміщення північнокорейських військових у Росії та обговорити можливості військової підтримки України з боку Південної Кореї.

Візит відбувається приблизно через місяць після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Південної Кореї, під час якої Зеленський анонсував направлення делегації до Сеула.

Сеул перегляне рішення про зброю для України після перемоги Трампа

Як повідомив анонімний чиновник, уряд президента Юн Сок Йола змушений враховувати позицію Трампа при вирішенні питання про зміну своєї політики щодо надання летальної допомоги Києву.

Інший урядовець зазначив, що Сеул також оцінює, як підхід Трампа до війни може вплинути на підтримку України з боку інших держав.

В офісі Юна заявили, що уряд розгляне можливі сценарії військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю після розгортання північнокорейських військ та відповідно вживатиме контрзаходів.