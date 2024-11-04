Боррель закликає Південну Корею збільшити допомогу Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель провів переговори з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем. Зокрема йшлося про відправку військ КНДР до Росії.
Головні тези:
- Жозеп Боррель закликав Південну Корею посилити інвестиції у світову безпеку через екзистенційну загрозу, яку становить агресія Росії проти України.
- Південна Корея розглядає можливість посилення підтримки України після перекидання північнокорейських військ до районів біля українського кордону.
- Така ситуація стала приводом для проведення переговорів між Жозепом Боррелем та міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем.
- Відвідавши ДМЗ, Боррель нагадав про необхідність збільшення інвестицій у світову безпеку, підкреслюючи важливість співпраці між ЄС та Південною Кореєю у сфері безпеки та оборони.
- Реакція аналітиків вказує на те, що Південна Корея уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у Росії та можливою допомогою Пхеньяну від Москви для ухвалення подальших стратегічних рішень.
Боррель закликав посилити інвестиції у світову безпеку
I met Defence Minister Kim Yong Hyun on DPRK & other common security challenges. Russia’s aggression against Ukraine is an existential threat. The Republic of Korea is best positioned to understand it.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 4, 2024
We are united in our support to Ukraine. I encouraged them to step it up. pic.twitter.com/LvKTzBXzYO
Зазначається, що Боррель прибув до Південної Кореї після візиту до Японії з метою підвищити рівень співпраці між ЄС та Сеулом у сфері безпеки та оборони. Він також відвідав демілітаризовану зону (ДМЗ), яка розділяє Південну та Північну Корею.
Це перша зустріч такого рівня в рамках Стратегічного діалогу між ЄС і Південною Кореєю. Вона відбулася на тлі зростаючого занепокоєння Вашингтона та Сеула щодо участі північнокорейських військ у війні на боці Росії.
У Сеулі Боррель також зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Кім Ен Хьоном, де обговорювали розвиток цих подій.
Південна Корея розглядає "всі можливі сценарії" у відповідь на дії КНДР у Росії
Як зазначають аналітики, Південна Корея натякнула на можливість посилення підтримки України після повідомлень української розвідки про розміщення північнокорейських військ біля кордону Росії з Україною.
Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юля, який 1 листопада сказав, що країна розглядає "всі можливі сценарії", зокрема можливість відправлення зброї в Україну, у відповідь на дії КНДР у Росії.
Чо також зазначив, що Південна Корея уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у РФ та вигодами, які Пхеньян отримує від Москви, щоб визначити подальші дії.
2 листопада українське Головне управління розвідки (ГУР) повідомило, що минулого тижня Росія перекинула 7 тисяч військових КНДР у райони поблизу українського кордону.
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