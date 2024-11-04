Боррель закликає Південну Корею збільшити допомогу Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель провів переговори з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем. Зокрема йшлося про відправку військ КНДР до Росії.

Боррель закликав посилити інвестиції у світову безпеку

Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея це розуміє найкраще. Ми єдині в підтримці України, і я закликав їх посилити цю підтримку, — написав Жозеп Боррель. Поширити

I met Defence Minister Kim Yong Hyun on DPRK & other common security challenges. Russia’s aggression against Ukraine is an existential threat. The Republic of Korea is best positioned to understand it.



We are united in our support to Ukraine. I encouraged them to step it up. pic.twitter.com/LvKTzBXzYO — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 4, 2024

Зазначається, що Боррель прибув до Південної Кореї після візиту до Японії з метою підвищити рівень співпраці між ЄС та Сеулом у сфері безпеки та оборони. Він також відвідав демілітаризовану зону (ДМЗ), яка розділяє Південну та Північну Корею.

Візит до ДМЗ є нагадуванням про необхідність посилювати інвестиції у світову безпеку, — зазначив Боррель. Поширити

Це перша зустріч такого рівня в рамках Стратегічного діалогу між ЄС і Південною Кореєю. Вона відбулася на тлі зростаючого занепокоєння Вашингтона та Сеула щодо участі північнокорейських військ у війні на боці Росії.

У Сеулі Боррель також зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Кім Ен Хьоном, де обговорювали розвиток цих подій.

Південна Корея розглядає "всі можливі сценарії" у відповідь на дії КНДР у Росії

Як зазначають аналітики, Південна Корея натякнула на можливість посилення підтримки України після повідомлень української розвідки про розміщення північнокорейських військ біля кордону Росії з Україною.

Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юля, який 1 листопада сказав, що країна розглядає "всі можливі сценарії", зокрема можливість відправлення зброї в Україну, у відповідь на дії КНДР у Росії.

Чо також зазначив, що Південна Корея уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у РФ та вигодами, які Пхеньян отримує від Москви, щоб визначити подальші дії.