Боррель закликає Південну Корею збільшити допомогу Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Боррель закликає Південну Корею збільшити допомогу Україні

Боррель закликає Південну Корею збільшити допомогу Україні
Джерело:  Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель провів переговори з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем. Зокрема йшлося про відправку військ КНДР до Росії. 

Головні тези:

  • Жозеп Боррель закликав Південну Корею посилити інвестиції у світову безпеку через екзистенційну загрозу, яку становить агресія Росії проти України.
  • Південна Корея розглядає можливість посилення підтримки України після перекидання північнокорейських військ до районів біля українського кордону.
  • Така ситуація стала приводом для проведення переговорів між Жозепом Боррелем та міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем.
  • Відвідавши ДМЗ, Боррель нагадав про необхідність збільшення інвестицій у світову безпеку, підкреслюючи важливість співпраці між ЄС та Південною Кореєю у сфері безпеки та оборони.
  • Реакція аналітиків вказує на те, що Південна Корея уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у Росії та можливою допомогою Пхеньяну від Москви для ухвалення подальших стратегічних рішень.

Боррель закликав посилити інвестиції у світову безпеку

Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея це розуміє найкраще. Ми єдині в підтримці України, і я закликав їх посилити цю підтримку, — написав Жозеп Боррель.

Зазначається, що Боррель прибув до Південної Кореї після візиту до Японії з метою підвищити рівень співпраці між ЄС та Сеулом у сфері безпеки та оборони. Він також відвідав демілітаризовану зону (ДМЗ), яка розділяє Південну та Північну Корею.

Візит до ДМЗ є нагадуванням про необхідність посилювати інвестиції у світову безпеку, — зазначив Боррель.

Це перша зустріч такого рівня в рамках Стратегічного діалогу між ЄС і Південною Кореєю. Вона відбулася на тлі зростаючого занепокоєння Вашингтона та Сеула щодо участі північнокорейських військ у війні на боці Росії.

У Сеулі Боррель також зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Кім Ен Хьоном, де обговорювали розвиток цих подій.

Південна Корея розглядає "всі можливі сценарії" у відповідь на дії КНДР у Росії

Як зазначають аналітики, Південна Корея натякнула на можливість посилення підтримки України після повідомлень української розвідки про розміщення північнокорейських військ біля кордону Росії з Україною.

Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юля, який 1 листопада сказав, що країна розглядає "всі можливі сценарії", зокрема можливість відправлення зброї в Україну, у відповідь на дії КНДР у Росії.

Чо також зазначив, що Південна Корея уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у РФ та вигодами, які Пхеньян отримує від Москви, щоб визначити подальші дії.

2 листопада українське Головне управління розвідки (ГУР) повідомило, що минулого тижня Росія перекинула 7 тисяч військових КНДР у райони поблизу українського кордону.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ КНДР у війну проти України. Аналітики вказали на важливий нюанс
солдати КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що буде з військами КНДР в Україні — прогноз розвідки Британії
Міноборони Британії
солдати КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Перші військові КНДР потрапили під обстріл на Курщині
Центр протидії дезінформації
Перші військові КНДР потрапили під обстріл на Курщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?