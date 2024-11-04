Боррель призывает Южную Корею увеличить помощь Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Боррель призывает Южную Корею увеличить помощь Украине

Боррель призывает Южную Корею увеличить помощь Украине
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Источник:  Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юлем. В частности, речь шла об отправке войск КНДР в Россию.

Главные тезисы

  • Жозеп Боррель призвал Южную Корею усилить инвестиции в мировую безопасность из-за экзистенциальной угрозы, которую представляет агрессия России против Украины.
  • Южная Корея рассматривает возможность усиления поддержки Украины после переброски северокорейских войск в районы у украинской границы.
  • Такая ситуация стала поводом к проведению переговоров между Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юлем.
  • Посетив ДМЗ Боррель напомнил о необходимости увеличения инвестиций в мировую безопасность, подчеркивая важность сотрудничества между ЕС и Южной Кореей в сфере безопасности и обороны.
  • Реакция аналитиков указывает на то, что Южная Корея будет внимательно наблюдать за военной активностью КНДР в России и возможной помощью Пхеньяна от Москвы для принятия дальнейших стратегических решений.

Боррель призвал усилить инвестиции в мировую безопасность

Агрессия России против Украины является экзистенциальной угрозой. Республика Корея это понимает лучше всего. Мы единственные в поддержке Украины, и я призвал их усилить эту поддержку, — написал Жозеп Боррель.

Боррель прибыл в Южную Корею после визита в Японию с целью повысить уровень сотрудничества между ЕС и Сеулом в сфере безопасности и обороны. Он также посетил демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую Южную и Северную Корею.

Визит в ДМЗ напоминает о необходимости усиливать инвестиции в мировую безопасность, — отметил Боррель.

Это первая встреча такого уровня в рамках Стратегического диалога между ЕС и Южной Кореей. Она произошла на фоне растущего беспокойства Вашингтона и Сеула по поводу участия северокорейских войск в войне на стороне России.

В Сеуле Боррель также встретился с министром обороны Южной Кореи Ким Эн Хеном, где обсуждали развитие этих событий.

Южная Корея рассматривает "все возможные сценарии" в ответ на действия КНДР в России

Как отмечают аналитики, Южная Корея намекнула на возможность усиления поддержки Украины после сообщений украинской разведки о размещении северокорейских войск у границы России с Украиной.

Аналитики ссылаются на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юля, который 1 ноября сказал, что страна рассматривает "все возможные сценарии", в частности, возможность отправки оружия в Украину, в ответ на действия КНДР в России.

Чо также отметил, что Южная Корея будет внимательно наблюдать за военной активностью КНДР в РФ и выгодами, которые Пхеньян получает от Москвы, чтобы определить дальнейшие действия.

2 ноября украинское Главное управление разведки (ГУР) сообщило, что на прошлой неделе Россия перебросила 7 тысяч военных КНДР в районы вблизи украинской границы.

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