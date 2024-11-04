Боррель призывает Южную Корею увеличить помощь Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юлем. В частности, речь шла об отправке войск КНДР в Россию.

Боррель призвал усилить инвестиции в мировую безопасность

Агрессия России против Украины является экзистенциальной угрозой. Республика Корея это понимает лучше всего. Мы единственные в поддержке Украины, и я призвал их усилить эту поддержку, — написал Жозеп Боррель. Поделиться

I met Defence Minister Kim Yong Hyun on DPRK & other common security challenges. Russia’s aggression against Ukraine is an existential threat. The Republic of Korea is best positioned to understand it.



We are united in our support to Ukraine. I encouraged them to step it up. pic.twitter.com/LvKTzBXzYO — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 4, 2024

Боррель прибыл в Южную Корею после визита в Японию с целью повысить уровень сотрудничества между ЕС и Сеулом в сфере безопасности и обороны. Он также посетил демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую Южную и Северную Корею.

Визит в ДМЗ напоминает о необходимости усиливать инвестиции в мировую безопасность, — отметил Боррель. Поделиться

Это первая встреча такого уровня в рамках Стратегического диалога между ЕС и Южной Кореей. Она произошла на фоне растущего беспокойства Вашингтона и Сеула по поводу участия северокорейских войск в войне на стороне России.

В Сеуле Боррель также встретился с министром обороны Южной Кореи Ким Эн Хеном, где обсуждали развитие этих событий.

Южная Корея рассматривает "все возможные сценарии" в ответ на действия КНДР в России

Как отмечают аналитики, Южная Корея намекнула на возможность усиления поддержки Украины после сообщений украинской разведки о размещении северокорейских войск у границы России с Украиной.

Аналитики ссылаются на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юля, который 1 ноября сказал, что страна рассматривает "все возможные сценарии", в частности, возможность отправки оружия в Украину, в ответ на действия КНДР в России.

Чо также отметил, что Южная Корея будет внимательно наблюдать за военной активностью КНДР в РФ и выгодами, которые Пхеньян получает от Москвы, чтобы определить дальнейшие действия.