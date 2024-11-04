Первые военные КНДР попали под обстрел на Курщине

Первые военные из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые были отправлены для поддержки российских войск в Курскую область, предположительно, уже стали целью украинских сил.

Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области,

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, первые северокорейские военные уже попали под обстрелы. Подробной информации по этому поводу пока нет.

Чем Россия вооружила солдат КНДР — данные разведчиков

Согласно данным украинских разведчиков, северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ПКС РФ.

КНДРовцев москва вооружила, в частности, 60мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7, говорится в сообщении ГУР. Поделиться

Кроме того, солдатам КНДР, или как их называют в российской оккупационной армии — "особым бурятам" — издали несколько приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.

Фактически армия РФ вооружила новую партию иностранного пушечного мяса как обычную пехоту.