Первые военные КНДР попали под обстрел на Курщине

Первые военные из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые были отправлены для поддержки российских войск в Курскую область, предположительно, уже стали целью украинских сил.
Главные тезисы
- Солдаты из КНДР, направленные для поддержки российских войск в Курскую область оказались под обстрелом.
- Северокорейские военные получили разнообразное оружие и приборы, включая минометы, автоматы и снайперские винтовки.
- Украинские разведчики обнаружили перемещение войск КНДР с помощью военно-транспортных бортов ПКС РФ и раскрыли детали их вооружения.
- Согласно данным украинских разведчиков, Россия вооружила солдатов КНДР минометами, автоматами, снайперскими винтовками и другими видами оружия.
Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области,
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, первые северокорейские военные уже попали под обстрелы. Подробной информации по этому поводу пока нет.
Чем Россия вооружила солдат КНДР — данные разведчиков
Согласно данным украинских разведчиков, северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ПКС РФ.
Кроме того, солдатам КНДР, или как их называют в российской оккупационной армии — "особым бурятам" — издали несколько приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.
Фактически армия РФ вооружила новую партию иностранного пушечного мяса как обычную пехоту.
Что важно понимать, что учения северокорейских оккупантов, которых Россия решила привлечь к войне против Украины, проходят сразу на пяти полигонах дальнего востока страны-агрессорки.
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