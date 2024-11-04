Перші військові КНДР потрапили під обстріл на Курщині

Перші військові з Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), яких відправили для підтримки російських військ у Курську область, імовірно, вже стали ціллю для українських сил.

Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області,

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, перші північнокорейські військові вже потрапили під обстріл. Детальної інформації щодо цього наразі немає.

Чим Росія озброїла солдатів КНДР — дані розвідників

Згідно з даними українських розвідників, північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ.

КНДРівців москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7, — йдеться в повідомленні ГУР. Поширити

Окрім того, солдатам КНДР, або як їх називають у російській окупаційній армії — “особливим бурятам” — видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів.

Фактично армія РФ озброїла нову партію іноземного гарматного м'яса як звичайну піхоту.