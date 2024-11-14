Південна Корея після перемоги Трампа може змінити рішення щодо України

Перемога Дональда Трампа на виборах у США спонукає Південну Корею переглянути можливість надання зброї Україні. Наразі офіційного рішення з цього питання поки немає.

Сеул перегляне рішення про зброю для України після перемоги Трампа

Як повідомив анонімний чиновник, уряд президента Юн Сок Йола змушений враховувати позицію Трампа при вирішенні питання про зміну своєї політики щодо надання летальної допомоги Києву.

Інший урядовець зазначив, що Сеул також оцінює, як підхід Трампа до війни може вплинути на підтримку України з боку інших держав.

В офісі Юна заявили, що уряд розгляне можливі сценарії військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю після розгортання північнокорейських військ та відповідно вживатиме контрзаходів.

Експорт летальної допомоги Україні став би потужним сигналом підтримки, а також міг би сприяти південнокорейському бізнесу через можливу участь у післявоєнному відновленні України. Поширити

Президент України Володимир Зеленський планує відправити посланця до Сеула, щоб попросити зброю і переконати Південну Корею змінити свою позицію на користь підтримки України. Південна Корея має великі запаси 155-міліметрових артилерійських снарядів, які використовує українська армія.

У Сеулі заявили, що розглянуть можливість прямого постачання зброї, якщо Північна Корея отримає технології, що можуть підвищити її здатність виробляти зброю масового знищення.

Південна Корея планує відповісти на вступ КНДР у війну проти України

Як уже згадувалося раніше, нещодавно офіційний Сеул дав зрозуміти, що уже розглядає можливість посилення підтримки України.

Зо важливо розуміти, це сталося після заяв української розвідки про розміщення північнокорейських військ біля кордону Росії з Україною.

За словами очільника МЗС Південної Кореї Чо Те Юля, його країна активно обговорює "всі можливі сценарії", зокрема можливість відправлення зброї в Україну, у відповідь на дії КНДР у Росії.

Окрім того, наголошується, що офіційний Сеул уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у РФ та вигодами, які Пхеньян отримує від Москви, щоб визначити подальші дії.