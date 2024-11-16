Южная Корея после победы Трампа может изменить решение по Украине

Победа Дональда Трампа на выборах в США побуждает Южную Корею пересмотреть возможность предоставления оружия Украине. Пока официального решения по этому вопросу пока нет.

Сеул пересмотрит решение об оружии для Украины после победы Трампа

Как сообщил анонимный чиновник, правительство президента Юн Сок Йола вынуждено учитывать позицию Трампа при решении вопроса об изменении своей политики по оказанию летальной помощи Киеву.

Другой чиновник отметил, что Сеул также оценивает, как подход Трампа к войне может повлиять на поддержку Украины со стороны других государств.

В офисе Юна заявили, что правительство рассмотрит возможные сценарии военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей после развертывания северокорейских войск и соответственно будет принимать контрмеры.

Экспорт летальной помощи Украине стал бы мощным сигналом поддержки, а также мог бы содействовать южнокорейскому бизнесу посредством возможного участия в послевоенном восстановлении Украины. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить посла в Сеул, чтобы попросить оружие и убедить Южную Корею изменить свою позицию в пользу поддержки Украины. У Южной Кореи есть большие запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые использует украинская армия.

В Сеуле заявили, что рассмотрят возможность прямых поставок оружия, если Северная Корея получит технологии, которые могут повысить его способность производить оружие массового уничтожения.

Южная Корея планирует ответить на вступление КНДР в войну против Украины

Как уже упоминалось ранее, недавно официальный Сеул дал понять, что рассматривает возможность усиления поддержки Украины.

Важно понимать, что это произошло после заявлений украинской разведки о размещении северокорейских войск у границы России с Украиной.

По словам главы МИД Южной Кореи Чо Тэ Юля, его страна активно обсуждает "все возможные сценарии", в частности, возможность отправки оружия в Украину, в ответ на действия КНДР в России.

Кроме того, отмечается, что официальный Сеул будет внимательно наблюдать за военной активностью КНДР в РФ и выгодами, которые Пхеньян получает от Москвы, чтобы определить дальнейшие действия.