Почему Южная Корея не передает Украине оружие — объяснение посла

По словам украинского посла в Южной Корее Дмитрия Пономаренко, вопрос поставки Украине наступательного вооружения крайне сложный для официального Сеула, ведь существуют определенные законодательные ограничения.
Главные тезисы
- У Южной Кореи есть ограничения для передачи оружия Украине.
- Украинский МИД активно работает над механизмами сотрудничества с Южной Кореей для возможности получения летального вооружения.
- У Киева уже есть определенные результаты на этом пути.
Южная Корея до сих пор не приняла финальное решение
Что важно понимать, в Южной Корее действует законодательная норма, согласно которой власти не имеют права передавать оружие странам, находящимся в состоянии войны.
Посол также обратил внимание на то, что защита мирных украинцев, которые ежедневно стают жертвами российского террора, это "не о поставках оружия как такового".
По словам дипломата, в данном случае речь идет о справедливой и крайне необходимой гуманитарной помощи для сохранения безопасной жизни гражданских в Украине.
Как отметил Дмитрий Пономаренко, работа, проводимая МИД для поиска приемлемых для Сеула механизмов взаимодействия с целью разблокирования поставок летального вооружения различных типов, уже имеет определенные результаты.
Южная Корея планирует ответить на вступление КНДР в войну против Украины
Как уже упоминалось ранее, недавно официальный Сеул дал понять, что рассматривает возможность усиления поддержки Украины.
Важно понимать, что это произошло после заявлений украинской разведки о размещении северокорейских войск у границы России с Украиной.
По словам главы МИД Южной Кореи Чо Тэ Юля, его страна активно обсуждает "все возможные сценарии", в частности, возможность отправки оружия в Украину, в ответ на действия КНДР в России.
Кроме того, сообщается, что официальный Сеул будет внимательно наблюдать за военной активностью КНДР в РФ и выгодами, которые Пхеньян получает от Москвы, чтобы определить дальнейшие действия.
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