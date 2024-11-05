Почему Южная Корея не передает Украине оружие — объяснение посла

По словам украинского посла в Южной Корее Дмитрия Пономаренко, вопрос поставки Украине наступательного вооружения крайне сложный для официального Сеула, ведь существуют определенные законодательные ограничения.

Южная Корея до сих пор не приняла финальное решение

Что важно понимать, в Южной Корее действует законодательная норма, согласно которой власти не имеют права передавать оружие странам, находящимся в состоянии войны.

Учитывая это, в своей работе с официальным Сеулом мы предлагаем поэтапный подход к этому вопросу. Дмитрий Пономаренко Посол Украины в Южной Корее

Посол также обратил внимание на то, что защита мирных украинцев, которые ежедневно стают жертвами российского террора, это "не о поставках оружия как такового".

По словам дипломата, в данном случае речь идет о справедливой и крайне необходимой гуманитарной помощи для сохранения безопасной жизни гражданских в Украине.

Это не способно детям беспрепятственно ходить в школу, а их родителям на работу; не просыпаться от сирен и взрывов; спать дома, а не в бомбоубежищах. Жить и чувствовать себя защищенными, — добавил посол. Поделиться

Как отметил Дмитрий Пономаренко, работа, проводимая МИД для поиска приемлемых для Сеула механизмов взаимодействия с целью разблокирования поставок летального вооружения различных типов, уже имеет определенные результаты.

Южная Корея планирует ответить на вступление КНДР в войну против Украины

Как уже упоминалось ранее, недавно официальный Сеул дал понять, что рассматривает возможность усиления поддержки Украины.

Важно понимать, что это произошло после заявлений украинской разведки о размещении северокорейских войск у границы России с Украиной.

По словам главы МИД Южной Кореи Чо Тэ Юля, его страна активно обсуждает "все возможные сценарии", в частности, возможность отправки оружия в Украину, в ответ на действия КНДР в России.

Кроме того, сообщается, что официальный Сеул будет внимательно наблюдать за военной активностью КНДР в РФ и выгодами, которые Пхеньян получает от Москвы, чтобы определить дальнейшие действия.