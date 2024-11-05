Вступление КНДР в войну. Какой реакции ждать от союзников Украины

"Группа семи" (G7) и еще трое ключевых стран-союзниц официально подтвердили, что активно работают над общим ответом на действия Северной Кореи, которая присоединилась к захватнической войне против Украины на стороне РФ.
Главные тезисы
- Союзники Украины, прежде всего члены G7, возмущены развертыванием войск КНДР в России.
- Партнеры Киева обращаются к Северной Корее с призывом прекратить поддержку РФ.
- Рустем Умеров подтвердил столкновение украинских воинов с войсками КНДР на Курщине.
Партнеры Киева обещают ответ на действия КНДР и РФ
Журналисты обращают внимание на то, что кроме членов “Большой семерки” — США, Японии, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Канады и ЕС — к совместному заявлению также присоединились Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Руководители Министерства иностранных дел стран "Группы семи" выражают "серьезную обеспокоенность в связи с развертыванием войск КНДР в России, которые могут быть использованы на поле боя против Украины".
По словам дипломатов, они "крайне решительно" осуждают усиление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, в том числе и "незаконную закупку" Россией северокорейских баллистических ракет.
Союзники Украины непосредственно обратились к Северной Корее
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" публично призвали режим Ким Чен Ына прекратить оказывать помощь РФ в ее захватнической войне.
Кроме того, указано, что они глубоко обеспокоены потенциальной возможностью любой передачи Северной Корее технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами.
"Группа семи" в очередной раз подтвердила приверженность поддержке украинского народа, а также подчеркнула, что активно сотрудничает с международными партнерами "над скоординированным ответом на это новое развитие событий".
Что важно понимать, 5 ноября солдаты КНДР впервые вступили в бой с украинскими воинами в Курской области. Эту информацию уже официально подтвердил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
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