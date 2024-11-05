В Курской области произошло первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР — что известно

В Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных. Об этом заявили источники в украинской разведке.
Главные тезисы
- Первое боевое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР произошло в Курской области России.
- Россия предоставила северокорейским солдатам разнообразное вооружение, включая минометы и противотанковые ракетные комплексы.
- Эксперты оценивают конфликт как первое прямое вмешательство иностранной армии в Украину.
- Согласно данным, около 10 тысяч военных КНДР могут вступить в бой у границы с Украиной в ближайшие дни.
Что известно о первых боевых столкновениях между ВСУ и военными КНДР
Как отмечается, высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставить конкретную информацию о первом боевом столкновении между войсками Украины и Северной Кореи.
Он сказал, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или чуть больше половины того, что она раньше удерживала после летнего вторжения.
Солдаты КНДР в Курской области: что известно
По последним данным, озвученным госсекретарем США Энтони Блинкеном, в Курской области фиксировали 8 тысяч северокорейских солдат.
Только 4 ноября стало известно, что северокорейские военные попали под обстрел в Курской области. Но подробной информации о результатах атаки нет.
4 ноября в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что около 10 тысяч военных КНДР отправились к границе с Украиной, и могут вступить в бой в течение ближайших дней.
Также издание The Korea Herald написало, что Россия будет платить северокорейским солдатам по 2 тыс. долл. в месяц.
Главное управление военной разведки Украины заявило, что Россия вооружила северокорейские войска в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами по плечевому запуску.
По данным ГУР, некоторые из них также были снабжены приборами ночного видения и тепловизорами.
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