У ГУР зафиксировали уже 11 тыс военных КНДР на Курщине

Украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч северокорейских военных. Их число на территории региона увеличивается.

Россия перебросила на Курщину 11 тыс солдат КНДР — Зеленский

Об этом сообщает в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки.

Относительно северокорейских военных на территории России уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также напомнил, что в скором времени будет 3 месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские защитники держат под контролем "санитарную зону" у границы.

Президент подчеркнул, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена.

Солдаты КНДР в Курской области: что известно

По последним данным, озвученным госсекретарем США Энтони Блинкеном, в Курской области фиксировали 8 тысяч северокорейских солдат.

Только 4 ноября стало известно, что северокорейские военные попали под обстрел в Курской области. Но подробной информации о результатах атаки нет. Поделиться

4 ноября в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что около 10 тысяч военных КНДР отправились к границе с Украиной, и могут вступить в бой в течение ближайших дней.