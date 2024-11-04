У ГУР зафиксировали уже 11 тыс военных КНДР на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР зафиксировали уже 11 тыс военных КНДР на Курщине

Владимир Зеленский
КНДР
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Украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч северокорейских военных. Их число на территории региона увеличивается.

Главные тезисы

  • Украинская разведка зафиксировала увеличение численности северокорейских военных на Курщине.
  • Президент Украины заявил о наличии 11 тыс северокорейских солдат в Курской области РФ.
  • Солдаты КНДР находятся в санитарной зоне у границы, которую держат под контролем украинские защитники.

Россия перебросила на Курщину 11 тыс солдат КНДР — Зеленский

Об этом сообщает в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки.

Относительно северокорейских военных на территории России уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также напомнил, что в скором времени будет 3 месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские защитники держат под контролем "санитарную зону" у границы.

Президент подчеркнул, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена.

Солдаты КНДР в Курской области: что известно

По последним данным, озвученным госсекретарем США Энтони Блинкеном, в Курской области фиксировали 8 тысяч северокорейских солдат.

Только 4 ноября стало известно, что северокорейские военные попали под обстрел в Курской области. Но подробной информации о результатах атаки нет.

4 ноября в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что около 10 тысяч военных КНДР отправились к границе с Украиной, и могут вступить в бой в течение ближайших дней.

Также издание The Korea Herald написало, что Россия будет платить северокорейским солдатам по 2 тыс. долл. в месяц.

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