У ГУР зафиксировали уже 11 тыс военных КНДР на Курщине

Украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч северокорейских военных. Их число на территории региона увеличивается.
Главные тезисы
- Украинская разведка зафиксировала увеличение численности северокорейских военных на Курщине.
- Президент Украины заявил о наличии 11 тыс северокорейских солдат в Курской области РФ.
- Солдаты КНДР находятся в санитарной зоне у границы, которую держат под контролем украинские защитники.
Россия перебросила на Курщину 11 тыс солдат КНДР — Зеленский
Об этом сообщает в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки.
Он также напомнил, что в скором времени будет 3 месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские защитники держат под контролем "санитарную зону" у границы.
Президент подчеркнул, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена.
Солдаты КНДР в Курской области: что известно
По последним данным, озвученным госсекретарем США Энтони Блинкеном, в Курской области фиксировали 8 тысяч северокорейских солдат.
4 ноября в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что около 10 тысяч военных КНДР отправились к границе с Украиной, и могут вступить в бой в течение ближайших дней.
Также издание The Korea Herald написало, что Россия будет платить северокорейским солдатам по 2 тыс. долл. в месяц.
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