У ГУР зафіксували вже 11 тис військових КНДР на Курщині

Українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч північнокорейських військових. Їх число на території регіону збільшується.

Росія перекинула на Курщину 11 тис солдатів КНДР — Зеленський

Про це повідомляє у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що йому доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки.

Щодо північнокорейських військових на території Росії, вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль. Володимир Зеленський Президент України

Він також нагадав, що незабаром буде 3 місяці з початку української операції у Курській області. Українські захисники тримають під контролем "санітарну зону" біля кордону.

Президент наголосив, що Курська операція дуже допомогла звільнити захисників із російського полону.

Солдати КНДР у Курській області: що відомо

За останніми даними, які озвучував держсекретар США Ентоні Блінкен, у Курській області фіксували 8 тисяч північнокорейських солдатів.

Тільки 4 листопада стало відомо, що північнокорейські військові потрапили під обстріл у Курській області. Але детальної інформації щодо результатів атаки немає. Поширити

4 листопада у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що близько 10 тисяч військових КНДР відправилися до кордону з Україною, і можуть вступити в бій впродовж ближчих днів.