У ГУР зафіксували вже 11 тис військових КНДР на Курщині

Українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч північнокорейських військових. Їх число на території регіону збільшується.
Головні тези:
- Українська розвідка зафіксувала на території Курської області РФ 11 тисяч північнокорейських військових.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про збільшення чисельності північнокорейських військових, що перебувають на Курщині.
- Українські захисники тримають під контролем “санітарну зону” біля кордону в Курській області.
Росія перекинула на Курщину 11 тис солдатів КНДР — Зеленський
Про це повідомляє у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що йому доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки.
Він також нагадав, що незабаром буде 3 місяці з початку української операції у Курській області. Українські захисники тримають під контролем "санітарну зону" біля кордону.
Президент наголосив, що Курська операція дуже допомогла звільнити захисників із російського полону.
Солдати КНДР у Курській області: що відомо
За останніми даними, які озвучував держсекретар США Ентоні Блінкен, у Курській області фіксували 8 тисяч північнокорейських солдатів.
4 листопада у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що близько 10 тисяч військових КНДР відправилися до кордону з Україною, і можуть вступити в бій впродовж ближчих днів.
Також видання The Korea Herald написало, що Росія платитиме північнокорейським солдатам по 2 тис дол на місяць.
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