У Курській області відбулося перше зіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР — що відомо

У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових. Про це заявили джерела в українській розвідці.
Головні тези:
- Українська розвідка підтвердила військові дії, але деталі першого зіткнення поки що не розкриті.
- Близько 10 тисяч військових КНДР можуть вступити в конфлікт на кордоні з Україною найближчими днями.
- Північнокорейські солдати в Курській області були озброєні Росією різними видами зброї та військовою технікою.
Що відомо про перші бойові зіткнення між ЗСУ та військовими КНДР
Як зазначається, високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії, але відмовився надати конкретну інформацію про перше бойове зіткнення між військами України і Північної Кореї.
Він сказав, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більше половини того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.
Солдати КНДР у Курській області: що відомо
За останніми даними, які озвучував держсекретар США Ентоні Блінкен, у Курській області фіксували 8 тисяч північнокорейських солдатів.
Тільки 4 листопада стало відомо, що північнокорейські військові потрапили під обстріл у Курській області. Але детальної інформації щодо результатів атаки немає.
4 листопада у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що близько 10 тисяч військових КНДР відправилися до кордону з Україною, і можуть вступити в бій впродовж ближчих днів.
Також видання The Korea Herald написало, що Росія платитиме північнокорейським солдатам по 2 тис дол на місяць.
Головне управління військової розвідки України заявило, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами і протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску.
За даними ГУР, деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами.
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