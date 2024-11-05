У Курській області відбулося перше зіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР — що відомо

У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових. Про це заявили джерела в українській розвідці.

Що відомо про перші бойові зіткнення між ЗСУ та військовими КНДР

Як зазначається, високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії, але відмовився надати конкретну інформацію про перше бойове зіткнення між військами України і Північної Кореї.

Поки що мова не йде про великі з'єднання. Але перші зіткнення — так, відбулися, — сказало джерело. Поширити

Він сказав, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більше половини того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.

Це перше пряме втручання іноземної армії у повномасштабне вторгнення в Україну та розширення конфлікту, який вже став найбільшою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової війни, — зазначає видання FT. Поширити

Солдати КНДР у Курській області: що відомо

За останніми даними, які озвучував держсекретар США Ентоні Блінкен, у Курській області фіксували 8 тисяч північнокорейських солдатів.

Тільки 4 листопада стало відомо, що північнокорейські військові потрапили під обстріл у Курській області. Але детальної інформації щодо результатів атаки немає.

4 листопада у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що близько 10 тисяч військових КНДР відправилися до кордону з Україною, і можуть вступити в бій впродовж ближчих днів.

Також видання The Korea Herald написало, що Росія платитиме північнокорейським солдатам по 2 тис дол на місяць.

Головне управління військової розвідки України заявило, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами і протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску.

За даними ГУР, деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами.