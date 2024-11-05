Россияне учат солдат и офицеров КНДР применять дроны — что известно

Российские военные учат северокорейских солдат в Курской области применять боевые беспилотники разных типов. Кроме этого у окупантов есть дальнейшие планы относительно солдат КНДР.
Главные тезисы
- Российские военные обучают солдат и офицеров КНДР использованию дронов и проведению современной войны.
- Северокорейские военные получают обучение в российских подразделениях в Курщине и осваивают принципы применения беспилотников.
- По информации издания FT, первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР произошло в Курской области.
- Планируется направление российских инструкторов по беспилотным летательным аппаратам в Пхеньян для тренировки военных из КНДР.
- Это первое прямое вмешательство иностранной армии в полномасштабное вторжение в Украину и становится крупнейшей сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны.
Россия учит офицеров и солдат КНДР применять дроны
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны.
Также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БПЛА в Пхеньян для тренировки военных.
В Курской области произошло первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР
Как отмечается, высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставить конкретную информацию о первом боевом столкновении между войсками Украины и Северной Кореи.
Он сказал, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или несколько большая часть того, что она раньше удерживала после летнего вторжения.
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