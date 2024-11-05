Россияне учат солдат и офицеров КНДР применять дроны — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Россияне учат солдат и офицеров КНДР применять дроны — что известно

ЦПД
Россияне учат солдат и офицеров КНДР применять дроны — что известно
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Российские военные учат северокорейских солдат в Курской области применять боевые беспилотники разных типов. Кроме этого у окупантов есть дальнейшие планы относительно солдат КНДР.

Главные тезисы

  • Российские военные обучают солдат и офицеров КНДР использованию дронов и проведению современной войны.
  • Северокорейские военные получают обучение в российских подразделениях в Курщине и осваивают принципы применения беспилотников.
  • По информации издания FT, первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР произошло в Курской области.
  • Планируется направление российских инструкторов по беспилотным летательным аппаратам в Пхеньян для тренировки военных из КНДР.
  • Это первое прямое вмешательство иностранной армии в полномасштабное вторжение в Украину и становится крупнейшей сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны.

Россия учит офицеров и солдат КНДР применять дроны

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны.

Будут применять в бою. КНДРовцы в русской военной форме, в русских подразделениях на Курщине. Их учат применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов", - сообщил Андрей Коваленко.

Также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БПЛА в Пхеньян для тренировки военных.

В Курской области произошло первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР

Как отмечается, высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставить конкретную информацию о первом боевом столкновении между войсками Украины и Северной Кореи.

Пока речь не идет о больших соединениях. Но первые столкновения – да, произошли, – сказал источник.

Он сказал, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или несколько большая часть того, что она раньше удерживала после летнего вторжения.

Это первое прямое вмешательство иностранной армии в полномасштабное вторжение в Украину и расширение конфликта, который стал крупнейшей сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны, — отмечает издание FT.

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