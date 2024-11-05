Россияне учат солдат и офицеров КНДР применять дроны — что известно

Российские военные учат северокорейских солдат в Курской области применять боевые беспилотники разных типов. Кроме этого у окупантов есть дальнейшие планы относительно солдат КНДР.

Россия учит офицеров и солдат КНДР применять дроны

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны.

Будут применять в бою. КНДРовцы в русской военной форме, в русских подразделениях на Курщине. Их учат применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов", - сообщил Андрей Коваленко. Поделиться

Также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БПЛА в Пхеньян для тренировки военных.

В Курской области произошло первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР

Как отмечается, высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставить конкретную информацию о первом боевом столкновении между войсками Украины и Северной Кореи.

Пока речь не идет о больших соединениях. Но первые столкновения – да, произошли, – сказал источник. Поделиться

Он сказал, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или несколько большая часть того, что она раньше удерживала после летнего вторжения.