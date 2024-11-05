Росіяни вчать солдатів та офіцерів КНДР застосовувати дрони — що відомо

Російські військові вчать північнокорейських солдатів у Курській області застосовувати бойові безпілотники різних типів. Окрім цього в окупантів є подальші плани щодо солдатів КНДР.

Росія вчить офіцерів та солдатів КНДР застосовувати дрони

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни.

Будуть застосовувати в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів", — повідомив Андрій Коваленко. Поширити

Також у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БпЛА у Пхеньян для тренування військових.

У Курській області відбулося перше зіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР

Як зазначається, високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії, але відмовився надати конкретну інформацію про перше бойове зіткнення між військами України і Північної Кореї.

Поки що мова не йде про великі з'єднання. Але перші зіткнення — так, відбулися, — сказало джерело. Поширити

Він сказав, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більша частина того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.