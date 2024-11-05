Росіяни вчать солдатів та офіцерів КНДР застосовувати дрони — що відомо
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Росіяни вчать солдатів та офіцерів КНДР застосовувати дрони — що відомо

Центр протидії дезінформації
Росіяни вчать солдатів та офіцерів КНДР застосовувати дрони — що відомо
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Російські військові вчать північнокорейських солдатів у Курській області застосовувати бойові безпілотники різних типів. Окрім цього в окупантів є подальші плани щодо солдатів КНДР.

Головні тези:

  • Російські військові навчають солдатів та офіцерів КНДР використовувати дрони та проводити сучасну війну.
  • Військові КНДР отримують навчання в російських підрозділах на Курщині та засвоюють принципи застосування безпілотників.
  • У планах росіян є направлення інструкторів БпЛА до Пхеньяну для тренування військових.
  • Перше зіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР відбулося в Курській області.

Росія вчить офіцерів та солдатів КНДР застосовувати дрони

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни.

Будуть застосовувати в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів", — повідомив Андрій Коваленко.

Також у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БпЛА у Пхеньян для тренування військових.

У Курській області відбулося перше зіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР

Як зазначається, високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії, але відмовився надати конкретну інформацію про перше бойове зіткнення між військами України і Північної Кореї.

Поки що мова не йде про великі з'єднання. Але перші зіткнення — так, відбулися, — сказало джерело.

Він сказав, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більша частина того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.

Це перше пряме втручання іноземної армії у повномасштабне вторгнення в Україну та розширення конфлікту, який вже став найбільшою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової війни, — зазначає видання FT.

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