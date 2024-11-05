Вступ КНДР у війну. Що замислили союзники України

“Група семи” (G7) та ще троє ключових країн-союзниць офіційно підтвердили, що наразі активно працюють над спільною відповіддю на дії Північної Кореї, яка долучилася до загарбницької війни проти України на боці РФ.
Головні тези:
- Союзники України, насамперед члени G7, обурені розгортанням військ КНДР в Росії.
- Партнери Києва звертаються до Північної Кореї з закликом припинити підтримку РФ.
- Рустем Умєров підтвердив зіткнення українських воїнів з військами КНДР на Курщині.
Партнери Києва обіцяють відповідь на дії КНДР та РФ
Журналісти звертають увагу на те, що окрім членів “Великої сімки” — США, Японії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади і ЄС — до спільної заяви також приєдналися Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.
Очільники Міністерств закордонних справ країн "Групи семи" висловлюють "серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в Росії, які можуть бути використані на полі бою проти України".
За словами дипломатів, вони "вкрай рішуче" засуджують посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, зокрема й "незаконну закупівлю" Росією північнокорейських балістичних ракет.
Союзники України безпосередньо звернулися до Північної Кореї
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" публічно закликали режим Кім Чен Ина припинити надавати допомогу РФ в її загарбницькій війні.
Окрім того, наголошується, що вони "глибоко стурбовані" потенційною можливістю будь-якої передачі Північній Кореї технологій, пов'язаних з ядерною зброєю або балістичними ракетами.
“Група семи” вкотре підтвердила відданість підтримці українського народу, а також наголосила, що активно співпрацює з міжнародними партнерами "над скоординованою відповіддю на цей новий розвиток подій".
Що важливо розуміти, 5 листопада солдати КНДР вперше вступили в бій з українськими воїнами у Курські області. Цю інформацію уже офіційно підтвердив очільник Міноборони України Рустем Умєров.
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