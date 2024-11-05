Вступ КНДР у війну. Що замислили союзники України
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Політика
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Вступ КНДР у війну. Що замислили союзники України

Група семи
Джерело:  online.ua

“Група семи” (G7) та ще троє ключових країн-союзниць офіційно підтвердили, що наразі активно працюють над спільною відповіддю на дії Північної Кореї, яка долучилася до загарбницької війни проти України на боці РФ.

Головні тези:

  • Союзники України, насамперед члени G7, обурені розгортанням військ КНДР в Росії.
  • Партнери Києва звертаються до Північної Кореї з закликом припинити підтримку РФ.
  • Рустем Умєров підтвердив зіткнення українських воїнів з військами КНДР на Курщині.

Партнери Києва обіцяють відповідь на дії КНДР та РФ

Журналісти звертають увагу на те, що окрім членів “Великої сімки” — США, Японії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади і ЄС — до спільної заяви також приєдналися Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Очільники Міністерств закордонних справ країн "Групи семи" висловлюють "серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в Росії, які можуть бути використані на полі бою проти України".

Кілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в Росії. Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, — йдеться в офіційній заяві.

За словами дипломатів, вони "вкрай рішуче" засуджують посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, зокрема й "незаконну закупівлю" Росією північнокорейських балістичних ракет.

Союзники України безпосередньо звернулися до Північної Кореї

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" публічно закликали режим Кім Чен Ина припинити надавати допомогу РФ в її загарбницькій війні.

Окрім того, наголошується, що вони "глибоко стурбовані" потенційною можливістю будь-якої передачі Північній Кореї технологій, пов'язаних з ядерною зброєю або балістичними ракетами.

“Група семи” вкотре підтвердила відданість підтримці українського народу, а також наголосила, що активно співпрацює з міжнародними партнерами "над скоординованою відповіддю на цей новий розвиток подій".

Що важливо розуміти, 5 листопада солдати КНДР вперше вступили в бій з українськими воїнами у Курські області. Цю інформацію уже офіційно підтвердив очільник Міноборони України Рустем Умєров.

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