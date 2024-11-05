Вступ КНДР у війну. Що замислили союзники України

“Група семи” (G7) та ще троє ключових країн-союзниць офіційно підтвердили, що наразі активно працюють над спільною відповіддю на дії Північної Кореї, яка долучилася до загарбницької війни проти України на боці РФ.

Партнери Києва обіцяють відповідь на дії КНДР та РФ

Журналісти звертають увагу на те, що окрім членів “Великої сімки” — США, Японії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади і ЄС — до спільної заяви також приєдналися Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Очільники Міністерств закордонних справ країн "Групи семи" висловлюють "серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в Росії, які можуть бути використані на полі бою проти України".

Кілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в Росії. Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

За словами дипломатів, вони "вкрай рішуче" засуджують посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, зокрема й "незаконну закупівлю" Росією північнокорейських балістичних ракет.

Союзники України безпосередньо звернулися до Північної Кореї

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" публічно закликали режим Кім Чен Ина припинити надавати допомогу РФ в її загарбницькій війні.

Окрім того, наголошується, що вони "глибоко стурбовані" потенційною можливістю будь-якої передачі Північній Кореї технологій, пов'язаних з ядерною зброєю або балістичними ракетами.

“Група семи” вкотре підтвердила відданість підтримці українського народу, а також наголосила, що активно співпрацює з міжнародними партнерами "над скоординованою відповіддю на цей новий розвиток подій".