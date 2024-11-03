Південна Корея може посилити підтримку України через війська КНДР у Росії

Підтримка України з боку Південної Кореї може зрости через присутність військ КНДР у Росії. Зокрема мова йде про відправлення зброї.

Південна Корея розглядає "всі можливі сценарії" у відповідь на дії КНДР у Росії

Як зазначають аналітики, Південна Корея натякнула на можливість посилення підтримки України після повідомлень української розвідки про розміщення північнокорейських військ біля кордону Росії з Україною.

Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юля, який 1 листопада сказав, що країна розглядає "всі можливі сценарії", зокрема можливість відправлення зброї в Україну, у відповідь на дії КНДР у Росії.

Чо також зазначив, що Південна Корея уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у РФ та вигодами, які Пхеньян отримує від Москви, щоб визначити подальші дії.

2 листопада українське Головне управління розвідки (ГУР) повідомило, що минулого тижня Росія перекинула 7 тисяч військових КНДР у райони поблизу українського кордону.

За даними розвідки, ці сили озброєні 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/НВЧ, протитанковими ракетами "Фенікс" та РПГ-7. Крім того, війська оснащені приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.

Південна Корея може постачати Україні наступальні озброєння

Про це заявив заступник радника з національної безпеки Кім Те Хе після брифінгу, скликаного радником з національної безпеки Шин Вон Сіком, де обговорювалося відправлення північнокорейських військ до Росії.

Президентська Рада національної безпеки провела засідання після того, як Національна розвідувальна служба повідомила, що Північна Корея вирішила направити близько 12 000 військових для підтримки Росії, з яких 1 500 вже розгорнуто на Далекому Сході РФ.

Рада зазначила, що це становить "серйозну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародної спільноти, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН щодо заборони військової співпраці з КНДР.

Кім Те Хе підкреслив, що у разі продовження цього співробітництва, Південна Корея разом з міжнародними партнерами вживатиме рішучих заходів.