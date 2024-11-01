У КНДР накинулися з абсурдними звинуваченнями на США та Південну Корею

За словами головної дипломатки Північної Кореї Чхве Сон Хуей, ситуація на Корейському півострові може стати "вибухонебезпечною" будь-коли. І винними у цьому в КНДР безпідставно вважають США та Південну Корею.

У КНДР звинувачують США та Південну Корею в підготовці ядерного удару

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявила, що США та Південна Корея готують ядерний удар по її країні.

Про це вона сказала під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ у Москві.

Вона не аргументувала свої слова відповідними доказами, проте зазначила, що між Вашингтоном та Сеулом тривають постійні консультації, під час яких, як вона вважає, відбуваються такі змови.

Хуей зазначила, що ситуація на Корейському півострові може стати "вибухонебезпечною" в будь-який момент.

За її словами, КНДР потрібно зміцнити свій ядерний арсенал та покращити свою готовність завдати ядерного удару у відповідь, якщо це буде потрібно. Поширити

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1 листопада очільниця МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до Москви з офіційним візитом. Вона вже зустрілася з одіозним російським дипломатом Сергієм Лавровим та виступила з гучною обіцянкою.

Вона почала публічно запевняти, що її країна підтримує "справедливу боротьбу російських військових і народу за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї країни" в Україні: