У КНДР накинулися з абсурдними звинуваченнями на США та Південну Корею

За словами головної дипломатки Північної Кореї Чхве Сон Хуей, ситуація на Корейському півострові може стати "вибухонебезпечною" будь-коли. І винними у цьому в КНДР безпідставно вважають США та Південну Корею.
Головні тези:
- Чхве Сон Хуей звинувачує США та Південну Корею в підготовці ядерного удару без доказів
- КНДР готується підвищити готовність до ядерного удару на відповідь до видуманих загроз, які вона вбачає з боку США та Південної Кореї
- Обіцянка воювати з Росією виходить за межі дипломатичних правил та може викликати міжнародне засудження.
У КНДР звинувачують США та Південну Корею в підготовці ядерного удару
Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявила, що США та Південна Корея готують ядерний удар по її країні.
Про це вона сказала під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ у Москві.
Вона не аргументувала свої слова відповідними доказами, проте зазначила, що між Вашингтоном та Сеулом тривають постійні консультації, під час яких, як вона вважає, відбуваються такі змови.
Хуей зазначила, що ситуація на Корейському півострові може стати "вибухонебезпечною" в будь-який момент.
КНДР стверджує, що буде воювати з Росією до останнього
1 листопада очільниця МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до Москви з офіційним візитом. Вона вже зустрілася з одіозним російським дипломатом Сергієм Лавровим та виступила з гучною обіцянкою.
Вона почала публічно запевняти, що її країна підтримує "справедливу боротьбу російських військових і народу за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї країни" в Україні:
Північна Корея запевняє Росію, що вона буде з російськими товаришами до дня перемоги, — цинічно заявила вона.
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