По словам главной дипломатки Северной Кореи Чхве Сон Хуэй, ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" никогда. И виновными в этом в КНДР безосновательно считают США и Южную Корею.
Главные тезисы
- Чхве Сон Хуэй обвиняет США и Южную Корею в подготовке ядерного удара без доказательств.
- КНДР готовится повысить готовность к ядерному удару в ответ на вымышленные угрозы от США и Южной Кореи.
- Обещание воевать с Россией вызывает международное осуждение и выходит за рамки дипломатических правил.
- Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за абсурдных заявлений и угроз со стороны КНДР.
В КНДР обвиняют США и Южную Корею в подготовке ядерного удара
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что США и Южная Корея готовят ядерный удар по ее стране.
Об этом она сказала в ходе встречи с министром иностранных дел РФ в Москве.
Она не аргументировала свои слова соответствующими доказательствами, однако отметила, что между Вашингтоном и Сеулом продолжаются постоянные консультации, в ходе которых, как она считает, проходят такие заговоры.
Хуэй отметила, что ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" в любой момент.
КНДР утверждает, что будет воевать с Россией до последнего
1 ноября глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй прибыла в Москву с официальным визитом. Она уже встретилась с одиозным российским дипломатом Сергеем Лавровым и выступила с громким обещанием.
Она начала публично уверять, что ее страна поддерживает "справедливую борьбу российских военных и народа за защиту суверенных прав и интересов безопасности своей страны" в Украине:
Северная Корея уверяет Россию, что она будет с российскими товарищами ко дню победы, — цинично заявила она.
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