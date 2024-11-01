В КНДР набросились с абсурдными обвинениями на США и Южную Корею
Категория
Мир
Дата публикации

В КНДР набросились с абсурдными обвинениями на США и Южную Корею

КНДР
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

По словам главной дипломатки Северной Кореи Чхве Сон Хуэй, ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" никогда. И виновными в этом в КНДР безосновательно считают США и Южную Корею.

Главные тезисы

  • Чхве Сон Хуэй обвиняет США и Южную Корею в подготовке ядерного удара без доказательств.
  • КНДР готовится повысить готовность к ядерному удару в ответ на вымышленные угрозы от США и Южной Кореи.
  • Обещание воевать с Россией вызывает международное осуждение и выходит за рамки дипломатических правил.
  • Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за абсурдных заявлений и угроз со стороны КНДР.

В КНДР обвиняют США и Южную Корею в подготовке ядерного удара

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что США и Южная Корея готовят ядерный удар по ее стране.

Об этом она сказала в ходе встречи с министром иностранных дел РФ в Москве.

Она не аргументировала свои слова соответствующими доказательствами, однако отметила, что между Вашингтоном и Сеулом продолжаются постоянные консультации, в ходе которых, как она считает, проходят такие заговоры.

Хуэй отметила, что ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" в любой момент.

По ее словам, КНДР нужно укрепить свой ядерный арсенал и улучшить свою готовность нанести ядерный удар в ответ, если это потребуется.

КНДР утверждает, что будет воевать с Россией до последнего

1 ноября глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй прибыла в Москву с официальным визитом. Она уже встретилась с одиозным российским дипломатом Сергеем Лавровым и выступила с громким обещанием.

Она начала публично уверять, что ее страна поддерживает "справедливую борьбу российских военных и народа за защиту суверенных прав и интересов безопасности своей страны" в Украине:

Северная Корея уверяет Россию, что она будет с российскими товарищами ко дню победы, — цинично заявила она.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как солдат КНДР перебрасывают на фронт — перехват ГУР
ГУР
Что известно о перемещении солдат КНДР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление КНДР в войну против Украины — как могут развиваться события
армия КНДР
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
До дня "победы" России. В КНДР выступили с новым скандальным заявлением
КНДР утверждает, что будет воевать с Россией до последнего

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?