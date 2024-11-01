В КНДР набросились с абсурдными обвинениями на США и Южную Корею

По словам главной дипломатки Северной Кореи Чхве Сон Хуэй, ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" никогда. И виновными в этом в КНДР безосновательно считают США и Южную Корею.

В КНДР обвиняют США и Южную Корею в подготовке ядерного удара

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что США и Южная Корея готовят ядерный удар по ее стране.

Об этом она сказала в ходе встречи с министром иностранных дел РФ в Москве.

Она не аргументировала свои слова соответствующими доказательствами, однако отметила, что между Вашингтоном и Сеулом продолжаются постоянные консультации, в ходе которых, как она считает, проходят такие заговоры.

Хуэй отметила, что ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" в любой момент.

По ее словам, КНДР нужно укрепить свой ядерный арсенал и улучшить свою готовность нанести ядерный удар в ответ, если это потребуется. Поделиться

КНДР утверждает, что будет воевать с Россией до последнего

1 ноября глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй прибыла в Москву с официальным визитом. Она уже встретилась с одиозным российским дипломатом Сергеем Лавровым и выступила с громким обещанием.

Она начала публично уверять, что ее страна поддерживает "справедливую борьбу российских военных и народа за защиту суверенных прав и интересов безопасности своей страны" в Украине: