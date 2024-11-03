Южная Корея может усилить поддержку Украины через войска КНДР в России

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи может возрасти из-за присутствия войск КНДР в России. В частности, речь идет об отправке оружия.

Южная Корея рассматривает "все возможные сценарии" в ответ на действия КНДР в России

Как отмечают аналитики, Южная Корея намекнула на возможность усиления поддержки Украины после сообщений украинской разведки о размещении северокорейских войск у границы России с Украиной.

Аналитики ссылаются на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юля, который 1 ноября сказал, что страна рассматривает "все возможные сценарии", в частности, возможность отправки оружия в Украину, в ответ на действия КНДР в России.

Чо также отметил, что Южная Корея будет внимательно наблюдать за военной активностью КНДР в РФ и выгодами, которые Пхеньян получает от Москвы, чтобы определить дальнейшие действия.

2 ноября украинское Главное управление разведки (ГУР) сообщило, что на прошлой неделе Россия перебросила 7 тысяч военных КНДР в районы вблизи украинской границы.

По данным разведки, эти силы вооружены 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, противотанковыми ракетами Феникс и РПГ-7. Кроме того, войска оснащены приборами ночного видения, тепловизорами и другим оптическим оборудованием.

Южная Корея может поставлять Украине наступательные вооружения

Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хэ после брифинга, созванного советником по национальной безопасности Шин Вон Сиком, где обсуждалось отправление северокорейских войск в Россию.

Президентский Совет национальной безопасности провел заседание после того, как Национальная разведывательная служба сообщила, что Северная Корея решила направить около 12 000 военных для поддержки России, из которых 1 500 уже развернуто на Дальнем Востоке РФ.

Совет отметил, что это представляет "серьезную угрозу безопасности" как для Южной Кореи, так и для международного сообщества, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН по запрету военного сотрудничества с КНДР.

Ким Тэ Хе подчеркнул, что в случае продолжения этого сотрудничества, Южная Корея вместе с международными партнерами будет принимать решительные меры.