В Южной Корее назвали условие предоставления оружия Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о возможности рассмотрения предоставления оружия Украине в зависимости от уровня военного сотрудничества России и КНДР.

Южная Корея может рассмотреть предоставление оружия Украине

Такое заявление Сок Йоль сделал после саммита с польским президентом Анджеем Дудой в Сеуле.

Южнокорейский лидер пообещал, что государство "не будет сидеть сложа руки" в ответ на отправку войск из КНДР в РФ.

Если Северная Корея отправит спецназовцев на войну в Украине, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассматривать возможность принятия необходимых мер по безопасности Корейского полуострова. Юн Сок Йоль Президент Южной Кореи

Также он добавил, что Сеул придерживался принципа не снабжать непосредственно смертоносным оружием, однако страна может "рассмотреть это более гибко в зависимости от военной деятельности Северной Кореи".

Южная Корея может поставлять Украине наступательные вооружения

Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хэ после брифинга, созванного советником по национальной безопасности Шин Вон Сиком, где обсуждалось отправление северокорейских войск в Россию.

Президентский Совет национальной безопасности провел заседание после того, как Национальная разведывательная служба сообщила, что Северная Корея решила направить около 12 000 военных для поддержки России, из которых 1 500 уже развернуто на Дальнем Востоке РФ.

Совет отметил, что это представляет "серьезную угрозу безопасности" как для Южной Кореи, так и для международного сообщества, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН по запрету военного сотрудничества с КНДР.

Ким Тэ Хе подчеркнул, что в случае продолжения этого сотрудничества, Южная Корея вместе с международными партнерами будет принимать решительные меры.