США и Южная Корея начали масштабные военные учения — причина

США и Южная Корея 19 августа начали совместные военные учения. Целью является укрепление оборонных возможностей против ядерной Северной Кореи.
Главные тезисы
- Ежегодные военные учения США и Южной Кореи направлены на подготовку к северокорейским угрозам, включая ракетные удары, глушение GPS и кибератаки.
- Россия и КНДР формируют ядерный альянс, что вызывает обеспокоенность у западных стран и может усилить напряженность в регионе.
- Аналитики предполагают, что КНДР получает от России передовые системы связи, военные технологии и ракетные системы, усиливая свои военные возможности.
- Учения США и Южной Кореи могут стать толчком для агрессивных действий со стороны Северной Кореи, увеличивая напряженность на Корейском полуострове.
Что известно о военных учениях США и Южной Кореи
Как отмечается, ежегодные учения проходят на фоне роста напряженности на Корейском полуострове из-за активизации северокорейских вооруженных демонстраций и совместных маневров США и Южной Кореи.
Учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, включают компьютерные военные игры и более 40 видов полевых тренировок. Программа сосредоточена на подготовке к северокорейским угрозам, включая ракетные удары, глушение GPS и кибератак.
Северная Корея называет эти маневры "провокационными" и оправдывает свои ядерные амбиции как необходимые для поддержания "сдерживающего фактора".
В учениях принимают участие 19 000 южнокорейских военных, параллельно проходят тренировки по гражданской обороне и эвакуации. Число американских военных не разглашается, однако известно, что США увеличили развертывание стратегических активов в регионе.
Россия и КНДР формируют ядерный альянс против Запада
Ранее западные журналисты отмечали, что визит Путина в Пхеньян является признаком формирования враждебного западным странам ядерного альянса России и КНДР.
Поставки КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет являются лишь частью проблем Запада от этого альянса.
Ключевым вопросом остается, что КНДР получает от России.
Журналисты издания обращают внимание на то, что особую обеспокоенность вызывает помощь России КНДР в совершенствовании программы баллистических ракет для подводных лодок.
Отмечается, что может позволить северокорейскому диктатору Ким Чен Ину нанести неожиданный первый удар обычными или ракетами с ядерными боеголовками.
Кроме того, имея такое оружие, он гарантирует себе возможность мощного ответного удара, если военные способности КНДР на земле будут уничтожены.
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