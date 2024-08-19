США и Южная Корея начали масштабные военные учения — причина

США и Южная Корея 19 августа начали совместные военные учения. Целью является укрепление оборонных возможностей против ядерной Северной Кореи.

Что известно о военных учениях США и Южной Кореи

Как отмечается, ежегодные учения проходят на фоне роста напряженности на Корейском полуострове из-за активизации северокорейских вооруженных демонстраций и совместных маневров США и Южной Кореи.

Учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, включают компьютерные военные игры и более 40 видов полевых тренировок. Программа сосредоточена на подготовке к северокорейским угрозам, включая ракетные удары, глушение GPS и кибератак.

Северная Корея называет эти маневры "провокационными" и оправдывает свои ядерные амбиции как необходимые для поддержания "сдерживающего фактора".

В учениях принимают участие 19 000 южнокорейских военных, параллельно проходят тренировки по гражданской обороне и эвакуации. Число американских военных не разглашается, однако известно, что США увеличили развертывание стратегических активов в регионе.

Пхеньян может ответить на эти учения агрессивными действиями, учитывая недавние заявления Ким Чен Ина о расширении ядерной программы и демонстративной передаче войскам 250 пусковых установок для ядерного оружия, — отмечает издание. Поделиться

Россия и КНДР формируют ядерный альянс против Запада

Ранее западные журналисты отмечали, что визит Путина в Пхеньян является признаком формирования враждебного западным странам ядерного альянса России и КНДР.

Поставки КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет являются лишь частью проблем Запада от этого альянса.

Ключевым вопросом остается, что КНДР получает от России.

Очень маловероятно, что Ким Чен Ын поздравил Путина так щедро только за обещание еды и топлива. Ким Чен Ын хочет передовые системы связи, технологию ядерных подлодок, военную спутниковую технику и передовую технологию межконтинентальных баллистических ракет, — предполагает аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча. Поделиться

Журналисты издания обращают внимание на то, что особую обеспокоенность вызывает помощь России КНДР в совершенствовании программы баллистических ракет для подводных лодок.

Отмечается, что может позволить северокорейскому диктатору Ким Чен Ину нанести неожиданный первый удар обычными или ракетами с ядерными боеголовками.