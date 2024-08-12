США отправляют на Ближний Восток авианосец и атомную подводную субмарину
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Мир
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США отправляют на Ближний Восток авианосец и атомную подводную субмарину

Минобороны США
Авианосец "Авраам Линкольн"
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По словам представителя Минобороны США Пета Райдера, американское командование отправляет на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia и авианосец "Авраам Линкольн".

Главные тезисы

  • США принимают меры по усилению безопасности на Ближнем Востоке, отправляя в регион авианосец “Авраам Линкольн” и атомную подлодку USS Georgia.
  • Ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за ракетных атак “Хезболлы” и действий Ирана, после убийства лидеров ХАМАСа.
  • Переброска сил США на Ближний Восток проходит по решению главы Пентагона в рамках дополнительной поддержки защиты Израиля.
  • Израиль подвергся ракетным атакам со стороны “Хезболлы”, а Иран готовится к возможному ответу.

Что известно о переброске США военных сил на Ближний Восток

Райдер подчеркнул, что соответствующий приказ 11 августа отдал глава Пентагона Ллойд Остин по результатам телефонного разговора с руководителем Минобороны Израиля Йоавом Галантом.

Остин отметил, что США привержены защите Израиля и принимают меры по усилению безопасности на Ближнем Востоке.

Райдер отметил, что в Пентагоне решили ускорить опрокидывание авианосной ударной группы USS "Авраам Линкольн" с истребителями F-35C на борту.

Отмечается, что это усугубит боевые возможности авианосной ударной группы USS Theodore Roosevelt.

К ним также присоединится атомная подлодка USS Georgia.

США перебрасывают еще один авианосец и атомную подлодку на Ближний Восток
Атомная подлодка Georgia

Остин и Галант обсудили операции Израиля в Газе и усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Среди тем было и сдерживание агрессии со стороны Ирана, ливанской Хезболлы и других группировок по всему региону.

Что известно о ситуации в Израиле

По информации израильских военных, в ночь на 12 августа подконтрольная Ирану "Хезболла" выпустила не менее 30 ракет по территории Израиля.

Воздушная тревога на севере Израиля была объявлена примерно в 2:00.

Представители ЦАХАЛа заявили о сбитии ракет в районе Кабри, часть из которых упала на открытой местности.

Отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало.

После убийства лидера ХАМАС Исмаила Гании и командира "Хезболлы" Фуада Шукры, ситуация на Ближнем Востоке еще более обострилась. Иран сразу обвинил в этом Израиль, признавший свою причастность в комментарии к представителям США.

Иран активно готовится к "ответу" Израиля. Точные термины неизвестны, но в мире опасаются эскалации конфликта.

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