По словам представителя Минобороны США Пета Райдера, американское командование отправляет на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia и авианосец "Авраам Линкольн".
Главные тезисы
- США принимают меры по усилению безопасности на Ближнем Востоке, отправляя в регион авианосец “Авраам Линкольн” и атомную подлодку USS Georgia.
- Ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за ракетных атак “Хезболлы” и действий Ирана, после убийства лидеров ХАМАСа.
- Переброска сил США на Ближний Восток проходит по решению главы Пентагона в рамках дополнительной поддержки защиты Израиля.
- Израиль подвергся ракетным атакам со стороны “Хезболлы”, а Иран готовится к возможному ответу.
Что известно о переброске США военных сил на Ближний Восток
Райдер подчеркнул, что соответствующий приказ 11 августа отдал глава Пентагона Ллойд Остин по результатам телефонного разговора с руководителем Минобороны Израиля Йоавом Галантом.
Остин отметил, что США привержены защите Израиля и принимают меры по усилению безопасности на Ближнем Востоке.
Райдер отметил, что в Пентагоне решили ускорить опрокидывание авианосной ударной группы USS "Авраам Линкольн" с истребителями F-35C на борту.
Отмечается, что это усугубит боевые возможности авианосной ударной группы USS Theodore Roosevelt.
К ним также присоединится атомная подлодка USS Georgia.
Остин и Галант обсудили операции Израиля в Газе и усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
Среди тем было и сдерживание агрессии со стороны Ирана, ливанской Хезболлы и других группировок по всему региону.
Что известно о ситуации в Израиле
По информации израильских военных, в ночь на 12 августа подконтрольная Ирану "Хезболла" выпустила не менее 30 ракет по территории Израиля.
Воздушная тревога на севере Израиля была объявлена примерно в 2:00.
Представители ЦАХАЛа заявили о сбитии ракет в районе Кабри, часть из которых упала на открытой местности.
Отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало.
После убийства лидера ХАМАС Исмаила Гании и командира "Хезболлы" Фуада Шукры, ситуация на Ближнем Востоке еще более обострилась. Иран сразу обвинил в этом Израиль, признавший свою причастность в комментарии к представителям США.
Иран активно готовится к "ответу" Израиля. Точные термины неизвестны, но в мире опасаются эскалации конфликта.
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