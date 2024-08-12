США відправляють на Близький Схід авіаносець та атомну підводну субмарину

За словами речника Міноборони США Пета Райдера, американське командування відправляє на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та авіаносець “Авраам Лінкольн”.

Що відомо про перекидання США військових сил на Близький Схід

Райдер підкреслив, що відповідний наказ 11 серпня віддав очільник Пентагону Ллойд Остін за результатами телефонної розмови з керівником Міноборони Ізраїлю Йоавом Галантом.

Остін зазначив, що США віддані захисту Ізраїлю та вживають заходів щодо посилення безпеки на Близькому Сході.

Райдер зазначив, що у Пентагоні вирішили прискорити перекидання авіаносної ударної групи USS “Авраам Лінкольн” із винищувачами F-35C на борту.

Зазначається, що це посилить бойові можливості авіаносної ударної групи USS Theodore Roosevelt.

До них також приєднається атомний підводний човен USS Georgia.

Атомний підводний човен Georgia

Остін та Галант обговорили операції Ізраїлю в Газі та зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Серед тем було й стримування агресії з боку Ірану, ліванської Хезболли та інших угруповань по всьому регіону.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

За інформацією ізраїльських військових, у ніч на 12 серпня підконтрольна Ірану “Хезболла” випустила не менше 30 ракет по території Ізраїлю.

Повітряна тривога на півночі Ізраїлю була оголошена приблизно о 2:00.

Представники ЦАХАЛу заявили про збиття ракет в районі Кабрі, частина з яких впала на відкритій місцевості.

Зазначається, що повідомлень про постраждалих не надходило.

Після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та командира "Хезболли" Фуада Шукри, ситуація на Близькому Сході ще більш загострилась. Іран одразу звинуватив у цьому Ізраїль, який визнав свою причетність у коментарі до представників США.

Іран активно готується до "відповіді" Ізраїлю. Точні терміни невідомі, але у світі побоюються ескалації конфлікту.