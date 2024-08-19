США і Південна Корея розпочали масштабні військові навчання — причина

США і Південна Корея 19 серпня розпочали спільні військові навчання. Метою є зміцнення оборонних можливостей проти ядерної Північної Кореї.

Що відомо про військові навчання США та Південної Кореї

Як зазначається, щорічні навчання відбуваються на тлі зростання напруженості на Корейському півострові через активізацію північнокорейських збройних демонстрацій та спільних маневрів США і Південної Кореї.

Навчання Ulchi Freedom Shield, які триватимуть 11 днів, включають комп'ютерні військові ігри та понад 40 видів польових тренувань. Програма зосереджена на підготовці до північнокорейських загроз, зокрема ракетних ударів, глушіння GPS та кібератак.

Північна Корея називає ці маневри "провокаційними" і виправдовує свої ядерні амбіції як необхідні для підтримки "стримуючого фактору".

У навчаннях беруть участь 19 000 південнокорейських військових, паралельно відбуваються тренування з цивільної оборони та евакуації. Кількість американських військових не розголошується, однак відомо, що США збільшили розгортання стратегічних активів у регіоні.

Пхеньян може відповісти на ці навчання агресивними діями, зважаючи на нещодавні заяви Кім Чен Ина про розширення ядерної програми та демонстративне передання військам 250 пускових установок для ядерної зброї, — зазначає видання. Поширити

Росія та КНДР формують ядерний альянс проти Заходу

Раніше західні журналісти зазначали, що візит Путіна до Пхеньяна є ознакою формування ворожого західним країнам ядерного альянсу Росії та КНДР.

Поставки КНДР до Росії артилерійських снарядів та ракет є лише частиною проблем для Заходу від цього альянсу.

Ключовим питанням залишається, що натомість КНДР отримує від Росії.

Дуже малоймовірно, що Кім Чен Ин привітав би Путіна так щедро лише за обіцянку їжі та палива. Кім Чен Ин хоче передові системи зв’язку, технологію ядерних підводних човнів, військову супутникову техніку та передову технологію міжконтинентальних балістичних ракет, — припускає аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Віктор Ча. Поширити

Журналісти видання звертають увагу на те, що особливе занепокоєння викликає допомога Росії КНДР у вдосконаленні програми балістичних ракет для підводних човнів.

Зазначається, що може дозволити північнокорейському диктатору Кім Чен Ину завдати неочікуваного першого удару звичайними або ж ракетами із ядерними боєголовками.