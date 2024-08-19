США і Південна Корея розпочали масштабні військові навчання — причина

США і Південна Корея 19 серпня розпочали спільні військові навчання. Метою є зміцнення оборонних можливостей проти ядерної Північної Кореї.
Головні тези:
- Програма включає комп'ютерні військові ігри та польові тренування, спрямовані на підготовку до північнокорейських загроз, таких як ракетні удари та кібератаки.
- Можлива відповідь Північної Кореї на навчання може бути агресивними діями, враховуючи нещодавні заяви про розширення ядерної програми та передачу пускових установок для ядерної зброї.
- Росія та КНДР формують ядерний альянс, що становить загрозу для Заходу, у зв'язку з можливими поставками технологій та зброї між країнами.
Що відомо про військові навчання США та Південної Кореї
Як зазначається, щорічні навчання відбуваються на тлі зростання напруженості на Корейському півострові через активізацію північнокорейських збройних демонстрацій та спільних маневрів США і Південної Кореї.
Навчання Ulchi Freedom Shield, які триватимуть 11 днів, включають комп'ютерні військові ігри та понад 40 видів польових тренувань. Програма зосереджена на підготовці до північнокорейських загроз, зокрема ракетних ударів, глушіння GPS та кібератак.
Північна Корея називає ці маневри "провокаційними" і виправдовує свої ядерні амбіції як необхідні для підтримки "стримуючого фактору".
У навчаннях беруть участь 19 000 південнокорейських військових, паралельно відбуваються тренування з цивільної оборони та евакуації. Кількість американських військових не розголошується, однак відомо, що США збільшили розгортання стратегічних активів у регіоні.
Росія та КНДР формують ядерний альянс проти Заходу
Раніше західні журналісти зазначали, що візит Путіна до Пхеньяна є ознакою формування ворожого західним країнам ядерного альянсу Росії та КНДР.
Поставки КНДР до Росії артилерійських снарядів та ракет є лише частиною проблем для Заходу від цього альянсу.
Ключовим питанням залишається, що натомість КНДР отримує від Росії.
Журналісти видання звертають увагу на те, що особливе занепокоєння викликає допомога Росії КНДР у вдосконаленні програми балістичних ракет для підводних човнів.
Зазначається, що може дозволити північнокорейському диктатору Кім Чен Ину завдати неочікуваного першого удару звичайними або ж ракетами із ядерними боєголовками.
Крім того, маючи таку зброю, він гарантує собі можливість потужного удару у відповідь, якщо військові спроможності КНДР на землі буде знищено.
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