У Південній Кореї назвали умову надання зброї Україні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив про можливість розгляду надання зброї Україні залежно від рівня військового співробітництва Росії та КНДР.

Південна Корея може розглянути надання зброї Україні

Таку заяву Сок Йоль зробив після саміту з польським президентом Анджеєм Дудою в Сеулі.

Південнокорейський лідер пообіцяв, що держава "не сидітиме склавши руки" у відповідь на відправлення військ із КНДР до РФ.

Якщо Північна Корея відправить спецпризначенців на війну в Україні, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком і розглядати можливість вжиття необхідних заходів для безпеки Корейського півострова. Юн Сок Йоль Президент Південної Кореї

Також він додав, що Сеул дотримувався принципу не постачати безпосередньо смертоносну зброю, однак країна може "розглянути це більш гнучко залежно від військової діяльності Північної Кореї".

Південна Корея може постачати Україні наступальні озброєння

Про це заявив заступник радника з національної безпеки Кім Те Хе після брифінгу, скликаного радником з національної безпеки Шин Вон Сіком, де обговорювалося відправлення північнокорейських військ до Росії.

Президентська Рада національної безпеки провела засідання після того, як Національна розвідувальна служба повідомила, що Північна Корея вирішила направити близько 12 000 військових для підтримки Росії, з яких 1 500 вже розгорнуто на Далекому Сході РФ.

Рада зазначила, що це становить "серйозну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародної спільноти, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН щодо заборони військової співпраці з КНДР.

Кім Те Хе підкреслив, що у разі продовження цього співробітництва, Південна Корея разом з міжнародними партнерами вживатиме рішучих заходів.