Чому Південна Корея не передає Україні зброю — пояснення посла

За словами українського посла в Південній Кореї Дмитра Пономаренка, питання постачання Україні наступального озброєння є вкрай складним для офіційного Сеула, адже існують певні законодавчі обмеження.
Головні тези:
- Південна Корея має обмеження щодо передачі зброї Україні.
- Українське МЗС активно працює над механізмами співпраці з Південною Кореєю для можливості отримання летального озброєння.
- Київ уже має певні результати на цьому шляху.
Південна Корея досі не ухвалила фінального рішення
Що важливо розуміти, у Південній Кореї діє законодавча норма, відповідно до якої влада не має права надавати зброю країнам, що перебувають у стані війни.
Посол також звернув увагу на те, що захист мирних українців, які щоденно стають жертвами російського терору, це "не про постачання зброї як такої".
За словами дипломата, у даному випадку йдеться про справедливу і вкрай необхідну гуманітарну допомогу заради збереження безпечного життя цивільних в Україні.
Як зазначив Дмитро Пономаренко, робота, яку проводить МЗС задля пошуку прийнятних для Сеула механізмів взаємодії з метою розблокування постачання летального озброєння різних типів, уже має певні результати.
Південна Корея планує відповісти на вступ КНДР у війну проти України
Як уже згадувалося раніше, нещодавно офіційний Сеул дав зрозуміти, що уже розглядає можливість посилення підтримки України.
Зо важливо розуміти, це сталося після заяв української розвідки про розміщення північнокорейських військ біля кордону Росії з Україною.
За словами очільника МЗС Південної Кореї Чо Те Юля, його країна активно обговорює "всі можливі сценарії", зокрема можливість відправлення зброї в Україну, у відповідь на дії КНДР у Росії.
Окрім того, наголошується, що офіційний Сеул уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у РФ та вигодами, які Пхеньян отримує від Москви, щоб визначити подальші дії.
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