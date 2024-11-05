Чому Південна Корея не передає Україні зброю — пояснення посла

За словами українського посла в Південній Кореї Дмитра Пономаренка, питання постачання Україні наступального озброєння є вкрай складним для офіційного Сеула, адже існують певні законодавчі обмеження.

Південна Корея досі не ухвалила фінального рішення

Що важливо розуміти, у Південній Кореї діє законодавча норма, відповідно до якої влада не має права надавати зброю країнам, що перебувають у стані війни.

Враховуючи це, у своїй роботі з офіційним Сеулом ми пропонуємо поетапний підхід до цього питання. Наприклад, спочатку сконцентруватися на отриманні систем оборонного типу і класу: засобів ППО, радарів, систем РЕБ тощо. Дмитро Пономаренко Посол України у Південній Кореї

Посол також звернув увагу на те, що захист мирних українців, які щоденно стають жертвами російського терору, це "не про постачання зброї як такої".

За словами дипломата, у даному випадку йдеться про справедливу і вкрай необхідну гуманітарну допомогу заради збереження безпечного життя цивільних в Україні.

Це задля можливості дітям безперешкодно ходити до школи, а їхнім батькам на роботу; не прокидатися від сирен і вибухів; спати вдома, а не в бомбосховищах. Жити і почуватися захищеними, — додав посол. Поширити

Як зазначив Дмитро Пономаренко, робота, яку проводить МЗС задля пошуку прийнятних для Сеула механізмів взаємодії з метою розблокування постачання летального озброєння різних типів, уже має певні результати.

Південна Корея планує відповісти на вступ КНДР у війну проти України

Як уже згадувалося раніше, нещодавно офіційний Сеул дав зрозуміти, що уже розглядає можливість посилення підтримки України.

Зо важливо розуміти, це сталося після заяв української розвідки про розміщення північнокорейських військ біля кордону Росії з Україною.

За словами очільника МЗС Південної Кореї Чо Те Юля, його країна активно обговорює "всі можливі сценарії", зокрема можливість відправлення зброї в Україну, у відповідь на дії КНДР у Росії.

Окрім того, наголошується, що офіційний Сеул уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у РФ та вигодами, які Пхеньян отримує від Москви, щоб визначити подальші дії.