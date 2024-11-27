Німецький генерал назвав "головну мішень" Путіна після України

Німеччина нібито є “головною мішенню” для російського диктатора Володимира Путіна після України, оскільки вона активно допомагає ЗСУ та усьому українському народу. Таку думку озвучив керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг.
Головні тези:
- Німецький генерал описав тактику нелегітимного президента РФ.
- Президент Литви висловив попередження Росії в зв'язку з авіакатастрофою.
- Розслідування авіакатастрофи тривають, дослідження проводять професіонали своєї справи.
Путін не може пробачити Німеччині підтримку України
Журналісти попросили німецького генерала також прокоментувати катастрофу вантажного літака над Вільнюсом, що виконував рейс для компанії DHL.
Фройдінг звернув увагу на те, що станом на сьогодні що інформації про саму аварію надто мало.
Однак, як зазначив генерал, це не скасовує факту того, що гібридна війна стала інструментом політики Володимира Путіна.
На цьому тлі він закликав не забувати про попередні "поштові атаки" на німецьку логістичну компанію.
Президент Литви озвучив попередження Росії
Після трагічної авіакатастрофи лідер Литви Гітанас Науседа неочікувано для всіх публічно звернувся до РФ.
Він дав зрозуміти країні-агресорці, що через деструктивну поведінку країни-агресорки будь-які рідкісні нещасні випадки у Європі викликають підозри, чи не було це диверсією з її боку.
За словами Науседи, наразі розслідування тривають, його проводять професіонали своєї справи.
Як уже згадувалося раніше, вранці 25 листопада вантажний Boeing 737-476(SF) розбився неподалік від аеропорту Вільнюса.
Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили.
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