Російська компанія Nord Stream 2 зазнала гучної поразки в Суді ЄС

Nord Stream 2 AG, яка є дочірньою компанією "Газпрому", програла позов у Суді Євросоюзу. Вона безуспішно намагалася оскаржити директиву, що поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.
Головні тези:
- Зміни до газової директиви ЄС передбачали рівні умови для газотранспортних трубопроводів, що з'єднують держави-члени та треті країни.
- Nord Stream 2 AG намагалася оскаржити відокремлення систем транспортування від видобутку газу та доступ третіх сторін до систем транспортування.
- Після неуспішної апеляції компанія Nord Stream 2 AG продовжила інвестувати у газопровід "Північний потік-2".
Що важливо знати про рішення ЄС
Журналісти звертають увагу на те, що мовиться про рішення офіційного Брюсселю, яке було ухвалене ще 5 років.
Відповідно до нього були ухвалені зміни до так званої "газової директиви", які мали на меті гарантувати ідентичне застосування правил до газотранспортних трубопроводів, що з'єднують дві або більше держави-члени, та трубопроводів з третіх країн.
Що важливо розуміти, зокрема ці правила передбачали відокремлення систем транспортування від систем видобутку і постачання, а також доступ третіх сторін до систем транспортування.
Що відомо про ще один провал Nord Stream 2
Дочірня компанія російського монополіста “Газпром” оскаржила зміни у Суді ЄС, який постановою від 20 травня 2020 року відхилив цей позов як неприйнятний.
Згодом стало відомо, що Nord Stream 2 AG подала апеляцію до Суду справедливості (Court of Justice) ЄС.
Ще 2 роки тому Суд справедливості постановив, що позов, поданий Nord Stream 2 AG, є частково прийнятним. На тлі цього рішення справу повернули до Суду загальної юрисдикції для винесення рішення по суті позову, і той у новому рішення відхили позов Nord Stream 2 AG.
Окрім того, наголошується: той факт, що російська компанія не змогла скористатися цим відступом, не завадив їй експлуатувати газопровід "Північний потік-2" і отримати належний прибуток на свої інвестиції.
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