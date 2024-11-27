Російська компанія Nord Stream 2 зазнала гучної поразки в Суді ЄС

Nord Stream 2 AG, яка є дочірньою компанією "Газпрому", програла позов у Суді Євросоюзу. Вона безуспішно намагалася оскаржити директиву, що поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.

Що важливо знати про рішення ЄС

Журналісти звертають увагу на те, що мовиться про рішення офіційного Брюсселю, яке було ухвалене ще 5 років.

Відповідно до нього були ухвалені зміни до так званої "газової директиви", які мали на меті гарантувати ідентичне застосування правил до газотранспортних трубопроводів, що з'єднують дві або більше держави-члени, та трубопроводів з третіх країн.

Що важливо розуміти, зокрема ці правила передбачали відокремлення систем транспортування від систем видобутку і постачання, а також доступ третіх сторін до систем транспортування.

Однак у випадку трубопроводів між державою-членом ЄС і третьою країною, будівництво яких було завершено до дати набрання чинності змін, а саме 23 травня 2019 року, директива передбачала можливість ухвалення відступу від правил державою-членом ЄС, де розташована перша точка з'єднання такого трубопроводу з мережею цієї держави-члена. Поширити

Що відомо про ще один провал Nord Stream 2

Дочірня компанія російського монополіста “Газпром” оскаржила зміни у Суді ЄС, який постановою від 20 травня 2020 року відхилив цей позов як неприйнятний.

Згодом стало відомо, що Nord Stream 2 AG подала апеляцію до Суду справедливості (Court of Justice) ЄС.

Ще 2 роки тому Суд справедливості постановив, що позов, поданий Nord Stream 2 AG, є частково прийнятним. На тлі цього рішення справу повернули до Суду загальної юрисдикції для винесення рішення по суті позову, і той у новому рішення відхили позов Nord Stream 2 AG.

Суд пояснює, що компанія Nord Stream 2 AG продовжувала інвестувати в свій газопровід протягом періоду, коли вона не мала впевненості в тому, що законодавство ЄС і надалі не застосовуватиметься до її газопроводу. Поширити

Окрім того, наголошується: той факт, що російська компанія не змогла скористатися цим відступом, не завадив їй експлуатувати газопровід "Північний потік-2" і отримати належний прибуток на свої інвестиції.