Росія планує зупинити транзит газу через Україну — коли це станеться

Згідно з даними британських журналістів, російський газовий монополіст “Газпром” не планує продовжувати транзит газу через Україну у 2025 році.
Головні тези:
- Транзит російського газу може зупинитися уже 1 січня 2025 року.
- Москва досі офіційно не оголошувала про своє рішення.
- На цьому тлі Росія втратить багато коштів, які планувала витратити на війну проти України.
Газпром зупинить транзит газу через Україну
Що важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін нещодавно стверджував, що країна-агресорка РФ готова й надалі поставляти газ через Україну.
Попри це, як стверджують журналісти, у планах “Газпрому” на 2025 рік йдеться геть про інше.
Один з інсайдерів заявив, що базовим сценарієм Кремля є відсутність транзиту через Україну уже після 31 грудня.
Згідно з прогнозами, на тлі такого рішення Москви експорт у "далеке зарубіжжя", куди входять європейські країни та Туреччина, впаде на 20%.
Що важливо знати про транзит російського газу через Україну
Ще 5 років тому український "Нафтогаз" та російський "Газпром" підписали угоду про транзит газу через територію України.
Її термін спливає вже в кінці 2024 року. Нещодавно команда українського лідера Володимира Зеленського заявила, що не збирається обговорювати з Кремлем пролонгування угоди чи утвердження нової.
Після початку масштабного вторгнення в Україну та підриву газогону "Північний потік" Росія втратила майже всіх європейських клієнтів.
Так, минулого року вона відправила через Україну близько 15 мільярдів, що складає лише 8% від пікових потоків до Європи різними маршрутами у 2018-2019 роках.
Згідно з підрахунками експертів, на тлі припинення транзиту "Газпром" втратить близько 6 мільярдів доларів річних доходів, а Україна — від 800 мільйонів до 1,2 мільярда.
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