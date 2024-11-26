Росія планує зупинити транзит газу через Україну — коли це станеться

Згідно з даними британських журналістів, російський газовий монополіст “Газпром” не планує продовжувати транзит газу через Україну у 2025 році.

Газпром зупинить транзит газу через Україну

Що важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін нещодавно стверджував, що країна-агресорка РФ готова й надалі поставляти газ через Україну.

Попри це, як стверджують журналісти, у планах “Газпрому” на 2025 рік йдеться геть про інше.

Один з інсайдерів заявив, що базовим сценарієм Кремля є відсутність транзиту через Україну уже після 31 грудня.

Згідно з прогнозами, на тлі такого рішення Москви експорт у "далеке зарубіжжя", куди входять європейські країни та Туреччина, впаде на 20%.

Це включає поставки через газопроводи "Турецький" та "Блакитний потік", але не включає експорт до Китаю через газопровід "Сила Сибіру", який може сягнути 38 мільярдів кубометрів. Водночас у "Газпромі" вважають, що постачання до Туреччини навряд чи впадуть. Поширити

Що важливо знати про транзит російського газу через Україну

Ще 5 років тому український "Нафтогаз" та російський "Газпром" підписали угоду про транзит газу через територію України.

Її термін спливає вже в кінці 2024 року. Нещодавно команда українського лідера Володимира Зеленського заявила, що не збирається обговорювати з Кремлем пролонгування угоди чи утвердження нової.

Після початку масштабного вторгнення в Україну та підриву газогону "Північний потік" Росія втратила майже всіх європейських клієнтів.

Так, минулого року вона відправила через Україну близько 15 мільярдів, що складає лише 8% від пікових потоків до Європи різними маршрутами у 2018-2019 роках.