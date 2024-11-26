Росія планує зупинити транзит газу через Україну — коли це станеться
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія планує зупинити транзит газу через Україну — коли це станеться

Газпром
Read in English
Джерело:  Reuters

Згідно з даними британських журналістів, російський газовий монополіст “Газпром” не планує продовжувати транзит газу через Україну у 2025 році.

Головні тези:

  • Транзит російського газу може зупинитися уже 1 січня 2025 року.
  • Москва досі офіційно не оголошувала про своє рішення.
  • На цьому тлі Росія втратить багато коштів, які планувала витратити на війну проти України.

Газпром зупинить транзит газу через Україну

Що важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін нещодавно стверджував, що країна-агресорка РФ готова й надалі поставляти газ через Україну.

Попри це, як стверджують журналісти, у планах “Газпрому” на 2025 рік йдеться геть про інше.

Один з інсайдерів заявив, що базовим сценарієм Кремля є відсутність транзиту через Україну уже після 31 грудня.

Згідно з прогнозами, на тлі такого рішення Москви експорт у "далеке зарубіжжя", куди входять європейські країни та Туреччина, впаде на 20%.

Це включає поставки через газопроводи "Турецький" та "Блакитний потік", але не включає експорт до Китаю через газопровід "Сила Сибіру", який може сягнути 38 мільярдів кубометрів. Водночас у "Газпромі" вважають, що постачання до Туреччини навряд чи впадуть.

Що важливо знати про транзит російського газу через Україну

Ще 5 років тому український "Нафтогаз" та російський "Газпром" підписали угоду про транзит газу через територію України.

Її термін спливає вже в кінці 2024 року. Нещодавно команда українського лідера Володимира Зеленського заявила, що не збирається обговорювати з Кремлем пролонгування угоди чи утвердження нової.

Після початку масштабного вторгнення в Україну та підриву газогону "Північний потік" Росія втратила майже всіх європейських клієнтів.

Так, минулого року вона відправила через Україну близько 15 мільярдів, що складає лише 8% від пікових потоків до Європи різними маршрутами у 2018-2019 роках.

Згідно з підрахунками експертів, на тлі припинення транзиту "Газпром" втратить близько 6 мільярдів доларів річних доходів, а Україна — від 800 мільйонів до 1,2 мільярда.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ використовує українські бомбардувальники — відео
Ту-160
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакують НПЗ у Башкирії — відео
пожежа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден підготував амбітний план щодо України на 2025 рік
Байден

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?