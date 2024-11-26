Дрони атакують НПЗ у Башкирії — відео

Ввечері 26 листопада потужні вибухи прогриміли у республіці Башкортостан, що є суб'єктом Російської Федерації.

Бавовна у “Башкирії” — що відбувається

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, під ударом невідомих безпілотників опинилося російське місто Салават у Башкортостані.

Що важливо розуміти, воно знаходиться за 1200 км від кордону з Україною.

Російські телеграм-канали пишуть, що в Башкірії дрони атакували НПЗ. На відео можна побачити перші наслідки удару дронів.

Що цікаво, телеграм-канал ASTRA уже оприлюднив альтернативну версію подій.

Так, адміністратори каналу стверджують, що у Салаваті “Кукурузник” АН-2 залетів у закриту зону, його прийняли за український безпілотник.

Після цього у місті одразу ввімкнули сирену повітряної тривоги, а охорона НПЗ «Газпром» відкрила по російському літаку вогонь.

Однак тоді незрозуміло, чому на НПЗ вже палають одразу кілька пожеж.

Сили оборони України поки цю ситуацію не коментували, як і російська влада.

Що відомо про атаку дронів на Курщину

Уночі 25 листопада вибухи пролунали й в районі міста Курськ.

Місцеві пабліки та Telegram-канали писали, що вибухи були справді потужними.

Губернатор Курської області спочатку попередив про ракетну небезпеку для регіону, та оголосив про роботу ППО.

Згодом він заявив, що небезпека через ракетні атаки була скасована.

Окрім того, ставленик Кремля на Курщині почав стверджувати, що протягом ночі начебто було "збито 7 українських ракет та 7 БПЛА літакового типу".