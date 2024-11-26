Дрони атакують НПЗ у Башкирії — відео

Ввечері 26 листопада потужні вибухи прогриміли у республіці Башкортостан, що є суб'єктом Російської Федерації.
Головні тези:
- Очевидці повідомляють про атаку безпілотників на місто Салават, розташоване за 1200 км від кордону України.
- На відео видно перші наслідки удару дронів.
- У Росії уже вигадали альтернативну версію подій, мовляв, їхня ППО намагається збити власний літак над НПЗ.
Бавовна у “Башкирії” — що відбувається
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, під ударом невідомих безпілотників опинилося російське місто Салават у Башкортостані.
Що важливо розуміти, воно знаходиться за 1200 км від кордону з Україною.
Російські телеграм-канали пишуть, що в Башкірії дрони атакували НПЗ. На відео можна побачити перші наслідки удару дронів.
Що цікаво, телеграм-канал ASTRA уже оприлюднив альтернативну версію подій.
Так, адміністратори каналу стверджують, що у Салаваті “Кукурузник” АН-2 залетів у закриту зону, його прийняли за український безпілотник.
Після цього у місті одразу ввімкнули сирену повітряної тривоги, а охорона НПЗ «Газпром» відкрила по російському літаку вогонь.
Однак тоді незрозуміло, чому на НПЗ вже палають одразу кілька пожеж.
Сили оборони України поки цю ситуацію не коментували, як і російська влада.
Що відомо про атаку дронів на Курщину
Уночі 25 листопада вибухи пролунали й в районі міста Курськ.
Місцеві пабліки та Telegram-канали писали, що вибухи були справді потужними.
Губернатор Курської області спочатку попередив про ракетну небезпеку для регіону, та оголосив про роботу ППО.
Згодом він заявив, що небезпека через ракетні атаки була скасована.
Окрім того, ставленик Кремля на Курщині почав стверджувати, що протягом ночі начебто було "збито 7 українських ракет та 7 БПЛА літакового типу".
Варто зазначити, що 25 листопада у місті Калуга Калузької області РФ дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. Також після ударів дронів загорілася нафтобаза "Калуганафтопродукт".
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