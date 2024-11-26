Російські загарбники вбили двох цивільних у Сумах
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські загарбники вбили двох цивільних у Сумах

Володимир Зеленський
ДСНС

26 листопада солдати РФ вкотре обстріляли місто Суми. Під удар ворога потрапила місцева СТО. Згідно з останніми даними, дві людини загинули, ще одна, ймовірно, знаходиться під завалами.

Головні тези:

  • Російські загарбники влаштували обстріл міста Суми, що спричинив загибель двох мирних українців.
  • Український лідер Володимир Зеленський підкреслює необхідність нанесення ударів по ворожій території для зупинення російського терору.
  • Солдати РФ стратили п'ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку в Донецькій області.

Атака РФ на Суми 26 листопада — що відомо

Про ворожий обстріл розповів український лідер Володимир Зеленський.

За його словами, наразі у місті триває рятувальна операція

Дві людини, на жаль, загинули, ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені ударом також будинок і дитячий садок.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що, найімовірніше, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню.

На цьому тлі Володимир Зеленський нагадав союзникам України, що захиститись від цього щоденного терору реально тільки одним способом.

Фото: facebook.com/DSNSSUMY

Йдеться про знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території.

І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим, — додав Зеленський.

Фото: facebook.com/DSNSSUMY

Солдати РФ стратили 5 військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку

26 листопада стало відомо, що російські загарбники розстріляли п'ятьох українських військовополонених.

Згідно з даними Офісу генерального прокурора України, це сталося на Покровському напрямку Донецької області.

Після оточення будівлі російські військові взяли українських бійців у полон, змусивши їх залишити укриття без зброї та лягти на землю. Однак, у грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли полонених автоматичною зброєю, — йдеться в повідомленні.

Фото: Фото — t.me/pgo_gov_ua

В ОГП наголошують, що наразі тривають слідчі дії з метою встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.

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