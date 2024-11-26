Російські загарбники вбили двох цивільних у Сумах

26 листопада солдати РФ вкотре обстріляли місто Суми. Під удар ворога потрапила місцева СТО. Згідно з останніми даними, дві людини загинули, ще одна, ймовірно, знаходиться під завалами.
Головні тези:
- Російські загарбники влаштували обстріл міста Суми, що спричинив загибель двох мирних українців.
- Український лідер Володимир Зеленський підкреслює необхідність нанесення ударів по ворожій території для зупинення російського терору.
- Солдати РФ стратили п'ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку в Донецькій області.
Атака РФ на Суми 26 листопада — що відомо
Про ворожий обстріл розповів український лідер Володимир Зеленський.
За його словами, наразі у місті триває рятувальна операція
Глава держави звертає увагу на те, що, найімовірніше, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню.
На цьому тлі Володимир Зеленський нагадав союзникам України, що захиститись від цього щоденного терору реально тільки одним способом.
Йдеться про знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території.
Солдати РФ стратили 5 військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку
26 листопада стало відомо, що російські загарбники розстріляли п'ятьох українських військовополонених.
Згідно з даними Офісу генерального прокурора України, це сталося на Покровському напрямку Донецької області.
В ОГП наголошують, що наразі тривають слідчі дії з метою встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.
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