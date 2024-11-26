Втрачена можливість. Що завадило Україні змінити хід війни у 2024 році

Як вважає міністр оборони Естонії Ханно Певкур, Курська операція Сил оборони України, яка розпочалася влітку 2024 року, могла змінити хід війни, однак українським воїнам забракло техніки та вогневої потужності. Головна провина у цьому — на союзниках Києва, які дають недостатньо військової допомоги.

Курська операція могла наблизити перемогу України

Ханно Певкур підтвердив чутки про те, що в Європі знову почалися дискусії про те, чи варто відправляти війська в Україну для навчання і надання допомоги.

На переконання естонського міністра,ризики такого рішення переважають переваги, навіть на тлі того, що Сили оборони України відчувають брак живої сили.

Наскільки я знаю, українці можуть впоратися з усім цим, коли ми зможемо надати їм все необхідне для боротьби з Росією. Ханно Певкур Міністр оборони Естонії

Ханно Певкур також звернув увагу на те, що неочікувана для всіх операція українських воїнів в Курській області Росії була втраченою можливістю збільшити підтримку Києва.

На його переконання, ЗСУ могли змінити хід війни ше тоді, однак Захід не надав їм необхідної підтримки, щоб просунутися далі й отримати більше важелів впливу на країну-агресорку РФ.

Що насамперед потрібно Україні для перемоги

Під час Курського контрнаступу був величезний імпульс у цій війні, але тоді українцям не вистачило ні техніки, ні вогневої потужності, щоб просунутися далі. Я вважаю, що це була втрачена можливість для українців разом із Заходом. ... Ми повинні спільно вирішити, чи допомагаємо ми Україні боротися, чи перемагати? — наголосив естонський міністр. Поширити

На його переконання, шлях до перемоги України простий та однозначний — новий потужний поштовх у фінансуванні України, масштабні інвестиції у її власне військове виробництво.

Ханно Певкур звернув увагу на те, що українці вироблять протягом року у 6-7 разів більше гаубиць, ніж це роблять, до прикладу, французи.

Українська промисловість здатна виробляти військової техніки на суму близько 30 мільярдів доларів на рік, але вона може витратити лише 15 мільярдів доларів, — додав він. Поширити

На цьому тлі естонський міністр закликав союзників Києва посилити свої інвестиції, а не просто обговорювати можливі рішення.