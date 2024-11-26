Втрачена можливість. Що завадило Україні змінити хід війни у 2024 році

Як вважає міністр оборони Естонії Ханно Певкур, Курська операція Сил оборони України, яка розпочалася влітку 2024 року, могла змінити хід війни, однак українським воїнам забракло техніки та вогневої потужності. Головна провина у цьому — на союзниках Києва, які дають недостатньо військової допомоги.
Головні тези:
- Відсутність необхідної військової техніки та вогневої потужності завадила українським військовим реалізувати весь потенціал Курської операції.
- Шлях до перемоги України полягає у фінансуванні та інвестиціях у її оборонну промисловість.
Курська операція могла наблизити перемогу України
Ханно Певкур підтвердив чутки про те, що в Європі знову почалися дискусії про те, чи варто відправляти війська в Україну для навчання і надання допомоги.
На переконання естонського міністра,ризики такого рішення переважають переваги, навіть на тлі того, що Сили оборони України відчувають брак живої сили.
Ханно Певкур також звернув увагу на те, що неочікувана для всіх операція українських воїнів в Курській області Росії була втраченою можливістю збільшити підтримку Києва.
На його переконання, ЗСУ могли змінити хід війни ше тоді, однак Захід не надав їм необхідної підтримки, щоб просунутися далі й отримати більше важелів впливу на країну-агресорку РФ.
Що насамперед потрібно Україні для перемоги
На його переконання, шлях до перемоги України простий та однозначний — новий потужний поштовх у фінансуванні України, масштабні інвестиції у її власне військове виробництво.
Ханно Певкур звернув увагу на те, що українці вироблять протягом року у 6-7 разів більше гаубиць, ніж це роблять, до прикладу, французи.
На цьому тлі естонський міністр закликав союзників Києва посилити свої інвестиції, а не просто обговорювати можливі рішення.
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