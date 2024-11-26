У Росії визнали, що не змогли збити ATACMS й анонсували "відповідь"
Категорія
Україна
Дата публікації

У Росії визнали, що не змогли збити ATACMS й анонсували "відповідь"

ATACMS
Джерело:  online.ua

26 листопад Міністерство оборони РФ офіційно визнало, що 23 і 25 листопада щонайменше три далекобійні ракети ATACMS, запущені Силами оборони України, уразили важливі ворожі цілі у Курській області.

Головні тези:

  • Російська ППО не може збивати всі ATACMS, що свідчить про вразливість оборони РФ.
  • Міноборони Росії пригрозило помстою у відповідь на удари ЗСУ.
  • Українські війська вперше вдарили американськими ракетами ATACMS по території ворога ще 19 листопада.

Російська ППО не може впоратися з ATACMS

Як стверджує пресслужба російського оборонного відомства, протягом останніх трьох днів українські воїни завдали два удари далекобійною західною зброєю по військових об'єктах на Курщині.

Фото: відкриті джерела

Міноборони РФ заявляє, що 23 листопада 5 ракет ATACMS прилетіли в район населеного пункту Лотаревка по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400.

У ворожому міністерстві запевняють, що 3 них нібито було знищено, 2 — досягли мети, однак жодних підтверджень цим твердженням не публікують.

Фото: відкриті джерела

Також вказано, що 25 листопада Сили оборони України вдарили ракетами ATACMS по аеродрому "Курськ-Східний".

За словами російських загарбників, 7 ракет їм нібито вдалося знищити, а одна досягла мети.

Фото: відкриті джерела

Окрім того, вказано, що внаслідок падіння осколків ракет двоє військових дістали "легкі поранення".

Також повідомляють, що під час обстеження місць прильотів "підтверджено, що ЗСУ завдавали ударів ракетами ATACMS американського виробництва".

Фото: відкриті джерела

На цьому тлі Міноборони РФ публічно пригрозило, що "готує дії у відповідь на атаки ЗСУ ракетами ATACMS у Курській області".

Що відомо про перші удари по Росії ракетами ATACMS

У ніч на 19 листопада Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії.

Під удар ЗСУ потрапив склад з боєприпасами біля Брянська в Росії. Цю інформацію офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.

Окрім того, у в ніч на 24 листопада підрозділи українських військ влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 у Курській області. Якими саме боєприпасами було завдано удару, не повідомлялося.

OSINT-аналітики дійшли висновку, що українські воїни вперше вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS із касетною бойовою частиною по військовому аеродрому "Курськ-Східний" у Курській області.

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