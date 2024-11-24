Удари ATACMS і Storm Shadow по військових обʼєктах РФ. Якою може бути наступна ціль України

Україна може спрямувати наступний удар західними ракетами по об'єктах у Ростовській області. За даними журналістів, там зосереджено багато потенційних цілей для ЗСУ.

Ростов є ключовим пунктом для розміщення російських військ

Як зазначає видання, після дозволу союзників на удари по території Росії, такі об’єкти, як аеродроми, склади боєприпасів і полігони, більше не є безпечними.

Сотні цілей опинилися в межах досяжності ракет ATACMS і Storm Shadow, які значно потужніші за безпілотники, що використовуються Україною. Поширити

Інститут вивчення війни (ISW) нарахував близько 200 потенційних військових цілей у зоні дії цих ракет. Аналітик ISW Джордж Баррос підкреслює, що це лише частина можливих цілей. Україна може використовувати розвіддані для атак на мобільні штаби та інші ключові об’єкти.

Удар по штабу бригади чи дивізії може на кілька днів паралізувати діяльність сотень російських солдатів, — зауважив аналітик Баррос. Поширити

Видання також зазначає, що Ростов є ключовим пунктом для розміщення російських військ.

У регіоні розташовано щонайменше чотири аеропорти, зокрема військові та цивільні, які перебувають у зоні дії західних ракет. Ростов також є місцем збору військ, які перекидаються в окуповані регіони України.

Удар по Ростовській області може завдати серйозного удару по логістиці й дезорганізувати російські війська, — зазначає WSJ. Поширити

Storm Shadow для України: де був перший удар по РФ

Сили оборони України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімного західного посадовця,

Агентство не уточнює, коли й де саме Україна уразила цілі за допомогою Storm Shadow, але раніше 20 листопада російські джерела писали про застосування цих ракет у Курській області.

Про удар британськими ракетами повідомляє і портал The Guardian, який посилається на аналіз фото фрагментів ракет з Курщини.

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії заявили, що не коментують повідомлення про можливе застосування Storm Shadow проти цілей на російській території.

Медіа раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.

Зокрема Україна вже завдала перших ударів американськими ракетами ATACMS по території РФ. Удар був по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області.