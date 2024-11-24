Удары ATACMS и Storm Shadow по военным объектам РФ. Какой может быть следующая цель Украины

Украина может направить следующий удар по западным ракетам по объектам в Ростовской области. По данным журналистов, там сосредоточены многие потенциальные цели для ВСУ.

Ростов является ключевым пунктом для размещения русских войск.

Как отмечает издание, после разрешения союзников на удары по территории России, такие объекты, как аэродромы, склады боеприпасов и полигоны, больше не безопасны.

Сотни целей оказались в пределах досягаемости ракет ATACMS и Storm Shadow, значительно мощнее беспилотников, используемых Украиной. Поделиться

Институт изучения войны (ISW) насчитал около 200 потенциальных военных целей в зоне действия этих ракет. Аналитик ISW Джордж Баррос подчеркивает, что это всего лишь часть возможных целей. Украина может использовать разведданные для атак на мобильные штабы и другие ключевые объекты.

Удар по штабу бригады или дивизии может несколько дней парализовать деятельность сотен российских солдат, — отметил аналитик Баррос. Поделиться

Издание также отмечает, что Ростов является ключевым пунктом размещения российских войск.

В регионе расположены по меньшей мере четыре аэропорта, в том числе военные и гражданские, находящиеся в зоне действия западных ракет. Ростов также является местом сбора войск, перебрасываемых в оккупированные регионы Украины.

Удар по Ростовской области может нанести серьезный удар по логистике и дезорганизовать российские войска, отмечает WSJ. Поделиться

Storm Shadow для Украины: где был первый удар по РФ

Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника,

Агентство не уточняет, когда и где Украина поразила цели с помощью Storm Shadow, но ранее 20 ноября российские источники писали о применении этих ракет в Курской области.

Об ударе британскими ракетами сообщает и портал The Guardian, ссылающийся на анализ фото фрагментов ракет с Курщины.

В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что не комментируют уведомление о возможном применении Storm Shadow против целей на российской территории.

Медиа ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.

В частности, Украина уже нанесла первые удары американскими ракетами ATACMS по территории РФ. Удар был по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.