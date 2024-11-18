Боррель призвал ЕС снять ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Боррель призвал ЕС снять ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ

Боррель призвал ЕС снять ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ
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Источник:  The Guardian

Европейский Союз должен поддержать право Украины использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Главные тезисы

  • Боррель поддерживает право Украины использовать дальнобойное вооружение против России
  • Решение США, Франции и Великобритании разрешило Украине применять дальнобойные ракеты для ударов по территории России
  • Действия Байдена направлены на сдерживание Северной Кореи от переброски военных в Россию
  • Президент Украины подтвердил ужесточение стратегии обороны страны
  • План усиления Украины включает в себя использование дальнобойного вооружения как один из ключевых моментов

Украина должна иметь право использовать дальнобойное вооружение против РФ

Как отмечает издание, перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Боррель выразил надежду, что страны-члены блока смогут прийти к согласию по этому вопросу.

Я снова подчеркиваю, что Украина должна иметь возможность использовать предоставленное ей оружие не только для остановки атак, но и для нейтрализации нападающих, — заявил Боррель.

Он также выразил уверенность, что этот вопрос будет подробно обсужден на уровне ЕС.

Что известно о решениях Байдена, Макрона и Стармера

Вечером 17 ноября издание The New York Times заявило о том, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов в глубь России.

По словам инсайдеров, в первую очередь ВСУ используют это оружие против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области РФ.

Что важно понимать, что решение Байдена фактически является реакцией на вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ.

В то же время, издание Axios уточняет, что разрешение США касается исключительно ударов в Курской области. Как предполагается, это решение направлено на сдерживание Северной Кореи от дальнейшей переброски военных в Россию.

Впоследствии издание Le Figaro сообщило о том, что Франция и Британия вслед за Штататами позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ужесточение Украины.

Президент обратил внимание на то, что План усиления Украины — это План победы, который он недавно представил партнерам.

Что важно понимать, одним из ключевых его пунктов является дальнобойность для сил обороны.

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