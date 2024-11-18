Боррель закликав ЄС зняти обмеження для України на далекобійні удари по РФ

Європейський Союз повинен підтримати право України застосовувати далекобійне озброєння для ударів по території Росії. Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Україна повинна мати право використовувати далекобійне озброєння проти РФ

Як зазначає видання, перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі Боррель висловив надію, що країни-члени блоку зможуть дійти згоди з цього питання.

Я знову наголошую, що Україна повинна мати можливість використовувати надану їй зброю не тільки для зупинки атак, але й для нейтралізації нападників, — заявив Боррель. Поширити

Він також висловив впевненість, що це питання буде детально обговорено на рівні ЄС.

Що відомо про рішення Байдена, Макрона та Стармера

Увечері 17 листопада видання The New York Times заявило про те, що чинний президент США Джо Байден вперше дозволив Силам оборони України використати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб Росії.

За словами інсайдерів, насамперед ЗСУ використають цю зброю проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

Що важливо розуміти, рішення Байдена фактично є реакцією на вступ КНДР у війну проти України на боці РФ.

Водночас видання Axios уточнює, що дозвіл США стосується виключно ударів у Курській області. Як припускається, це рішення спрямоване на стримування Північної Кореї від подальшого перекидання військових до Росії.

Згодом видання Le Figaro повідомило про те, Франція та Британія слідом за Штатати дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow для ударів по території Росії.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив посилення України.

Президент звернув увагу на те, що План посилення України — це План перемоги, який він нещодавно представив партнерам.

Що важливо розуміти, одним із ключових його пунктів є далекобійність для Сил оборони.